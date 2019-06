Gigantisk funn av ferskvann i Atlanterhavet

Amerikanske forskere har funnet ferskvann i Atlanterhavet langs USAs nordkyst, skriver CNN.

Det er forskerne Kerry Key og Chloe Gustafson fra Columbia-universitetet i New York og geolog Rob Evans fra det oseanografiske institutt i Woods Hole i Massachusetts som står bak funnet.

Det de har oppdaget er en såkalt akvifer under havbunnen. Det er en geologisk formasjon med stort innhold av grunnvann. Denne akviferen strekker seg fra østkysten av New Jersey i sør til Massachusetts i nord.

Massive mengder vann

Med minst 2800 trillioner liter vann er dette den største undersjøiske ferskvannsakviferen som er funnet på jorda.

Det er nok til å fylle 1,1 milliarder olympiske svømmebasseng.

Området har vært preget av boring etter olje siden 1970-tallet, og selskapene som opererte der oppdaget lommer med ferskvann, uten å forstå hvor det kom fra.

Siden 2015 har forskerne undersøkt ferskvannet på havbunnen langs USAs nordøstre kyst.

Les også: Denne «laksen» er dyrka i eit laboratorium

Ressurs for utsatte regioner

For fire år siden plasserte forskerne måleinstrumenter på havbunnen, med det formål å måle elektromagnetiske felt. Ferskvannet skilte seg ut på målingene fordi det leder elektromagnetiske bølger dårligere enn saltvann.

Key, Gustafson og Evans forteller at de visste det fantes ferskvann i Atlanterhavet på isolerte steder.

– Men vi visste ikke omfanget, sier Gustafson.

Funnet betyr at det kan være andre slike akviferer rundt omkring i verdenshavene, noe som gjør at regioner utsatt for tørke og mangel på drikkevann kan få tilgang på ferskvann.

– Vi håper dette kan være en potensiell ressurs til steder hvor ferskvann ikke er tilgjengelig på land, sier de tre forskerne bak funnet.

For at vannet skal være mulig å drikke må det desalineres.

Les også: NASA fanget fargesprakende fenomen utenfor kysten vår

Kan være fra istiden

Forskningen viser at ferskvannet befinner seg rundt 200 meter under havbunnen, og at akviferen på det lengste strekker seg om lag 120 kilometer ut i havet fra strandlinjen.

Det er uvisst hvor ferskvannet kommer fra, men forskerne tror det kan være fra istiden. Teorien deres går ut på at is fra den siste istiden smeltet og ble fanget i sediment, og at vannlageret mates av utspring langs kysten.