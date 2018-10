Stormen-konflikten kan ende i retten

– Det er flere måter å angripe dette på.

Det sier Rolf Cato Raades advokat, Kristin Fagerheim Hammervik, etter at det i dag ble kjent at styret i Stormen konserthus opprettholder den skriftlige advarselen til Stormen-direktøren.

Advarselen fra styret kom 12. september etter at Raade skrev under en intensjonsavtale mellom Stormen og amerikanske investorer uten at ordføreren i Bodø visste om det.

Her er pressemeldingen fra styret i Stormen Ekspandér faktaboks Styret i Stormen konserthus Bodø KF opprettholder skriftlige advarsel til direktør Rolf Cato Raade for hans håndtering av sponsoravtalen med Geddes Labs. – Vi har gjort en grundig vurdering og kommet til at det ikke er grunnlag for å trekke tilbake den skriftlige advarselen, sier fungerende styreleder Ida Haugnes Gaustad. Grunnlag for advarsel Det var i møte mandag ettermiddag at styret fattet sin beslutning. I begrunnelsen for vedtaket heter det at styret nøye har vurdert de argumenter som ble fremsatt fra Rolf Cato Raade før advarsel ble meddelt ham, og styret har nøye gjennomgått hans motsvar av 25. september. Styret har ikke funnet at de argumenter som er fremsatt skulle tilsi at det ikke var grunnlag for å gi Rolf Cato Raade en skriftlig advarsel.

Til tross for den skriftlige advarselen gjorde styret det klart at de fortsatt hadde tillit til direktøren. Men Raade nektet å godta varselet.

Årsaken var at han ikke er enig med enkelte punkter i varselet, og ga et motsvar til styret. I pressemeldingen fra styret i dag heter det at «styret fattet sin beslutning, og har nøye vurdert de argumenter som ble fremsatt av Raade og har ikke funnet grunnlag for å trekke det skriftlige advarselen».

Kan få rettslige følger

Rolf Cato Raade nekter å godta advarselen har han fått fra Stormen-styret. Foto: Leif inge Larssen / NRK

Raade vil ikke selv snakke med NRK, men henviser til advokat. Kristin Fagerheim Hammervik sier at hun er overrasket over at styrets beslutning kom ut til pressen meget kort tid etter at han ble orientert.

Hun er klar på at direktøren er klar for å fortsette samarbeidet med styret, men er ikke fornøyd med hvordan situasjonen har blitt håndtert.

– Styret tar ikke hensyn til Raades ønske om å ikke gå ut offentlig med dette, og det har de gjort for så vidt uten å spørre ham. Han ønsker ikke at en personalsak skal behandles i media, og det oppleves belastende for han at saken behandles for en åpen scene.

Kristin Fagerheim Hammervik og Rolf-Cato Raade legger ikke skjul på at mediehåndteringen fra styret sin side har vært en belastning. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Hva som skal skje videre har ikke Raade og hans advokat tatt stilling til. Men ifølge Hammervik er det flere scenarioer.

– Vi har hele tiden invitert til en konstruktiv dialog. Dersom styret ikke er interessert i det så kan man for eksempel bringe det inn for Sivilombudsmannen eller også få en rettslig prøving av denne advarselen.

Hammervik understreker at Rolf-Cato Raade fortsatt er i jobb, og trives i jobben.

– Det må man også ta hensyn til når vi skal finne ut hva som er veien videre.

– Vil det være mulig å samarbeide videre med styret?

– Ja. Sett med min klients øyne er han veldig innstilt på det.

NRK har mandag kveld vært i kontakt med fungerende styreleder Ida Haugnes Gaustad. Hun opplyser at styret har ingen kommentar utover det som står i pressemeldingen.