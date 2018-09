Stormen-direktøren får en skriftlig advarsel

– Vi har fortsatt tillit til Raade, sier fungerende styreleder Ida Haugnes Gaustad

Styret i Stormen konserthus har i dag avholdt ekstraordinært styremøte, der temaet var direktør Rolf Cato Raades håndtering av mulig sponsoravtale med Geddes labs.

Styret har vedtatt å gi direktøren en skriftlig advarsel, som er overlevert direktøren.

– Hva går advarselen ut på?

– Den går på Raades håndtering, der vi mener at håndteringa kunne vært gjort annerledes.

Gaustad ønsket ikke å kommentere om direktøren har godtatt advarselen.

Sponsoravtale

Saken var også tema da styret i forrige uke diskuterte rollen til Stormen-direktøren, i forbindelse med en mulig sponsoravtale med det amerikanske investorselskapet.

Da uttalte fungerende styreleder Ida Haugnes Gaustad at de var kritiske til Raades håndtering av den mulige avtalen, men at de foreløpig ikke hadde konkludert med om det ville få noen konsekvenser for direktørens stilling, og at det denne uka skulle kalles inn til ekstraordinært styremøte der det vil bli fattet et vedtak.

Rolf Cato Raade blir sittende som direktør i Stormen. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Bakgrunnen er en intensjonsavtale om at Geddes labs skulle gå inn som sponsor til Stormen, som styret, kommuneledelsen og ordfører i Bodø, Ida Pinnerød (Ap), ikke skal ha blitt informert om.

– Jeg er svært overrasket over denne informasjonen, som jeg ble gjort kjent med gjennom Bodø Nu, har ordføreren tidligere uttalt til Avisa Nordland.

Skal komme til en konklusjon

Styret møttes i dag klokken 09.00, og skal komme med sin konklusjon til hvorvidt Raade får fortsette som Stormen-direktør. Fungerende styreleder Gaustad sa under en pressekonferanse etter forrige ukes møte at de i dag skal komme til enkonklusjon.

– Flere sider av det som har skjedd har vært oppe til diskusjon, men vi har ikke konkludert. Styret er kritisk til noe av det som har kommet frem i redegjørelsen fra direktøren, og har behov for å høre flere sider av saken før vi kommer med et endelig vedtak, sa Gaustad under pressekonferansen i forrige uke.