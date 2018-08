Stenger populært fjell i Lofoten for å lage steintrapp – men folk trosser fortsatt forbudet

Det stupbratte fjellet Reinebringen er en populær topp å bestige i Lofoten, og ikke minst et perfekt sted for å ta det obligatoriske bilde til Instagram. Bare i løpet av to siste dagene er det lagt ut rundt 60 bilder med emnknaggen #reinebringen fra toppen av fjellet.

Det er bare ett problem – fjellet er stengt mens det bygges en sherpatrapp opp mot fjelltoppen.

– Vi har helikopter som flyr stein inn til området. Vi har stengt fjellet både for egen og andres sikkerhet. Det kan skje ulykker, og får du en stein i hodet er du ille ute, sier Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen.

De siste dagene har de hatt vakter for å hindre folk i å gå opp i området, men ordføreren ser ikke bort fra at folk kan ha forsøkt seg opp i fjellet.

– Noen kan nok ha gått opp den andre stien. Men bildene folk har delt, trenger ikke å være tatt akkurat der og da. Vi har vakter på plass i dag også, forteller hun.

– Folk går uansett

Turist Tom Espen Hellesvik ferierer i Lofoten i sommer. Her avbildet på fjellet Reinebringen. Foto: privat

En av dem som nylig tok turen opp det bratte fjellpartiet, er turist Tom Espen Hellesvik.

– Jeg hadde ikke sendt moren min opp dit for å si det sånn, sier han til NRK.

Hellesvik gikk opp på fjellet for to dager siden og fikk foreviget utsikten på Instagram. Han er fullt klar over den ekstra faren som preger turen i disse dager.

Og bekrefter at han ikke er alene om å trosser advarslene, til tross for at vakter har blitt satt inn for å passe på at ingen går forbi.

– Selv om det står varsel om fare så går folk uansett, inkludert meg selv, sier Hellesvik.

Han forteller at slik fjellet er, må man gå med hansker og holde seg fast i busker på vei opp og ned for å ikke skli under turen, som han beskriver som utfordrende.

Helikopter benyttes i arbeidet med å frakte stein som skal brukes til trappene som bygges av sherpaer på Reinebringen. Foto: Ninette Johansen

Hellesvik mener at byggingen av sherpatrappen er viktig, og vil absolutt bedre sikkerheten opp fjellet. Men hvis folk ikke viser hensyn til arbeidet kan det bli utsatt, og i verste fall kan noen bli skadet.

Folk spør om det gir straffereaksjoner å gå opp

NRK tidligere har fortalt, er det ikke alle som følger kommunens anmodning om å holde seg unna fjellet mens det jobbes for å sikre turstien. I flere år har kommunen forsøkt å begrense tilstrømmingen til fjellet på grunn av løse steiner og glatte partier.

Moskenes-ordfører Lillian Rasmussen sier at folk har forskjellige reaksjoner på at fjellet er stengt.

– Noen forstår det, mens noen blir irriterte. Enkelte har også spurt om det følger noen straffereaksjoner hvis de bryter forbudsskiltet, sier Rasmussen.

Søker man opp fjellet på Instagram, er det delt flere titalls bilder fra toppen av fjellet de siste dagene.

Vakter og sperringer har ikke hindret den store pågangen av folk, men ordføreren er klar på at de har gjort det de kan for å varsle om faren.