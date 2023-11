Det er ikke alle som bygger seg sitt eget kulturhus. Men det har altså ekteparet i Mosjøen gjort. I høst åpnet det formelt.

– Vi har sagt i alle år at vi trenger en mellomstor konsertscene med god lyd. Den måtte være mindre enn det store kulturhuset vi har, men større enn de mange øvingslokalene i området, sier Tone Hauge til Avisa Nordland.

Sammen med ektemannen Stein har de i mange år vært en del av det frivillige kulturlivet i Mosjøen. Men da de så behovet for en mellomstor scene, fant de like greit ut at de skulle bygge det selv.

Resultatet ble Bakgården kultur i Mosjøen sentrum. Prislappen endte på hele 70 millioner kroner.

Bakgården kultur: Scenen ligger sentralt plassert i Mosjøen. Foto: Stine Skipnes

Kun egne penger

– Det var ikke planen at det skulle bli så dyrt. Det ballet på seg underveis, vedgår Tone.

– Men hvor kom pengene fra?

– He, he, ja alt kom fra oss. Det er ikke hemmelig. Jeg har drevet apotek i veldig mange år. Men i 2018 solgte jeg. Pengene kommer derfra, sier Tone.

– Vi er heldige som har mulighet til det, legger hun til.

– Var dette alle pengene du tjente på salget av apotekene? Eller har du noe igjen?

– Nei, det ble nok alt jeg tjente, ja, sier hun og flirer.

Nå sitter de altså igjen med akkurat det de ønsket seg. En mellomstor scene med god lyd og som tilbyr øvingsfasiliteter.

– Vi har gått all inn begge to i dette. Nå har vi tenkt å ta det fra hobbybasis, til å få næring ut av det, sånn at vi kan leve av det.

De eier og drifter kulturhuset selv.

– Vi sitter igjen med et lokale som har masse muligheter. Vi må prøve å få aktivitet inn der. Aktivitet som gir gode opplevelser, men som også gir klingende mynt i kassen.

Veldig takknemlige

De har en god avtale med brukere av øvingslokalene. De stiller nemlig opp på dugnad som betaling for leien.

– Vi har 150 frivillige som stiller opp på ulike arrangementer. Det fungerer kjempegodt. Vi er veldig glade for hva vi har fått til, og har fått god respons i lokalmiljøet.

Innsatsen medførte nominasjon til Årets Nordlending. I desember blir det avgjort om ekteparet går helt til topps i den tradisjonsrike prisen som NRK Nordland og Avisa Nordland deler ut.

– Det var veldig overraskende og artig å bli nominert. Det hadde jeg aldri sett for meg. Det er en inspirasjon. Vi er veldig takknemlige overfor de som har nominert oss, sier Tone Hauge.