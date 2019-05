Statsråd presset hardt på kutt av studiesteder i distriktene

Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø ble kraftig kritisert - blant annet for å gjemme seg bak skjørtene til styret ved Nord universitet onsdag.

I slutten av april innstilte rektor ved Nord universitet å legge ned studiestedet på Nesna og i Sandnessjøen. Studiestedet på Namsos kan bli sterkt redusert.

Onsdag måtte hun svare seks ulike stortingsrepresentanter på forslaget.

Skyldfordeling

En av kritikerne va Nordlands Eirik Sivertsen fra Ap.

Han mener problemet er en historisk sjevfordeling av penger til gamle og nye universiteter

– Når har statsråden tenkt å gi Nord universitet forutsetninger for å klare det å løse sine utfordringer?, spurte Sivertsen ifølge Helgelands Blad.

– Vi har allerede tilført stipendiatstillinger og studieplasser for å prøve å rette opp skjevheten. Nord sin utfordring er ikke at de har et umiddelbart behov for penger, men det handler om et større bilde.

Sivertsen (Ap) sa videre at strukturendringen det blir lagt opp til er en konsekvens av den bestillingen departementet har gitt i oppdragsbrevet og gjennom utviklingsavtalen med universitetet.

Nybø mente at Arbeiderpartiet har vært med på disse bestemmelsene, og sier de snur kappen etter vinden.

– Når vi behandlet strukturreformen i forrige periode stod også Arbeiderpartiet bak den. Her er det er opp til institusjonene og deres styrer å vurdere sin studiestruktur.

– Et universitet må ha to tanker i hodet på én gang: De må både ha fokus på å løfte kvaliteten samtidig som de leverer kompetent arbeidskraft til regionen, svarte Nybø.

– Gjemmer seg bak formaliteter

Opposisjonen pekte på at lærerskolen i Nesna scorer svært høyt på både resultater og elevtilfredshet.

Marit Arnstad (Sp) anklaget regjeringen for å sende ut tvetydelige signaler. Hun sier at statsråder og partiledere har reist rundt i distriktene og skapt forventninger.

– Da kan man ikke komme tilbake til Stortinget for å gjemme seg bak formaliteter. Det er det jeg opplever at statsråden gjør her.

– Hva gjør regjeringen dersom styret velger sentralisering? Tar dere grep, eller skal dere gjemme dere bak skjørtene til styret?

Nybø ville ikke svare på hypotetiske spørsmål. Hun avventer heller styres beslutning i saken.

Det endelige vedtaket om studiestedsstrukturen ved universitetet skal fattes på et styremøte 26. juni. Ifølge universitetet er dagens organisering verken faglig eller økonomisk bærekraftig.