«Lihkku beivviin!»

Sammen med en gratulasjon på samenes nasjonaldag publiserte Sparebanken Nord-Norge et bilde av en kvinne iført Bodø/Glimt-drakt og en baby i TIL-drakt.

Dette provoserer Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys.

– Symbolikken i dette bildet er bare helt håpløs. Sparebanken forstår null og nada av sin rolle når de markedsfører seg på denne måten.

Fjellheim understreker at han uttaler seg som mangeårig fotballsupporter i denne saken.

FOTBALL, IKKE NASJONALDAG: Skjalg Fjellheim mener dette bildet ikke har noe med samenes nasjonaldag å gjøre. Foto: Skjermdump/HÅKON STEINMO

– Hva har dette bildet med samenes nasjonaldag å gjøre? Absolutt ingenting, sier Fjellheim.

Han mener dette bildet viser at Sparebanken Nord-Norge sliter med å være hovedsponsor for de to fotballagene samtidig.

– Bodø/Glimt er en sportslig økonomisk suksess, mens TIL er en klubb som ligger nede for telling, økonomisk sett. Det Sparebanken gjør med dette bildet er å forsterke inntrykket av at det er en stor aktør og en liten baby.

– Men er det ikke litt humørløst å reagere på denne babyen?

– Humørløst? Absolutt ikke. Fotball er en alvorlig sak som handler om identitet og følelser. Jeg tror verken TIL eller Glimt et spesielt tilfredse med at to selvstendige merkevarene deres sausen inn i bankens misforståtte PR-jippo på denne måten.

HANDLER OM IDENTITET: Fjellheim er ikke fornøyd med at TIL blir fremstilt som en liten baby løftet opp av Bodø/Glimt. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Morten Killingberg, leder for TILs supporterklubb kan ikke snakke på vegne av alle TIL-supportere, men selv deler han ikke Fjellheims reaksjon på bildet.

– Jeg skal ikke spekulere i om det var tenkt noen mening bak bildet, men om det er det så er det jo humoristisk, sier Killingberg og legger til:

– Fremtiden er rød og hvit!

Janne Klinkenberg Ruden er leder i Glimts offisielle supporterklubb, J-feltet.

Hun er mer enig i Killingbergs synspunkt enn Fjellheim.

– Jeg tror vi alle bare synes det er en humoristisk sak.

Fremme det samiske

Stein Vidar Loftås, konserndirektør i kommunikasjon, samfunn og bærekraft i Sparebanken Nord-Norge har lite forståelse for Fjellheims bilde-kritikk.

– At noen blir irritert over dette synes jeg er på grensen til komisk.

FREMME DET SAMISKE: Stein Vidar Loftås Foto: Terje Rafaelsen

Loftås forteller at bildet var ment for å vise frem den samiske logoen på brystet, og at det ikke ligger noe større symbolikk bak.

– Hele poenget vårt var å fremme det fine med det samiske, og at det er mange som jobber for å bevare samisk språk. Det har både vi, TIL og Bodø/Glimt til felles, så det var hele intensjonen.

Videre forteller han at planen var å avbilde to babyer i voksendrakter, ikke en baby og en voksen.

– Men vi fikk bare tak i en baby på så kort varsel.

Mener TIL bør se etter ny hovedsponsor

Også Høyres ordførerkandidat i Tromsø, Anne Berit Figenschau, synes bankens gratulasjon blir feil.

– Jeg tror ikke Sparebanken Nord-Norge har fått med seg at TIL og Glimt er sterke konkurrenter, med å fremstille TIL som en baby på bildet, sier Figenschau til Nordlys.

Skjalg Fjellheim kaller Sparebanken Nord-Norge for en leketøysbutikk med masse penger som ikke forstår sine egne omgivelser og ikke vet hva de driver med.

Han spør om Sparebanken Nord-Norge er en bank for nordnorsk næringsliv, eller er en meningsytrer og et PR-produkt.

– Hvorfor kan de ikke gjøre det en bank skal gjøre – låne ut penger og skape et lønnsomt næringsliv i stedet for å provosere fotballsupportere med dette svært lite intelligente stuntet sitt?

– Det er ingen tvil om at Nord-Norge er et kulturelt og språklig fellesskap, men når det gjelder fotballen så må man forstå at Glimt og TIL er rivaler.

Fjellheim mener TIL er best tjent med å se seg etter en ny hovedsponsor og samarbeidspartner.