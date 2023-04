Eit graffitiinspirert inngangsparti, eit kontor med open dør og ingen behov for tilvising frå lege.

Grepa som er tekne i Vesterålen er enkle, men effektive.

Kanskje mest av alt med å ta bort behovet for tilvising om ein skulle trenge hjelp.

– Vi hadde 120 personar på venteliste i fagfeltet psykiatri og rusavhengnad, men no får folk tilbod i løpet av ei veke, seier einingsleiar Olav Andre Fenes i «Sortlandshjelpa».

Folk kan komme på døra, eller ringje på telefonen og få eit tilbod i løpet av ei veke.

Må gjere jobben sjølv

Det betyr ikkje at det er slutt på lange behandlingsløp med psykologar – men det er ein raskare veg å gå for mange som treng hjelp og som er i stand til å gjere ein del av jobben sjølv.

– Personar som ønskjer endring kan gjere mykje på eiga hand. Det er jo her det verkelege arbeidet er, vi sit berre med kjennskap til verktøya. Sjølve jobben må personen sjølv gjere, seier kommunepsykolog Andreas Lande i Sortland.

Sortlandshjelpa Ekspandér faktaboks Tilbodet som kommunen gir er eit opplegg som er utvikla av: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAHPA) og psykolog Birgit Valla. Ho har vore med og laga liknande tilbod mellom anna i Stange kommune. Organiseringa handlar om å gje umiddelbar hjelp, eller så snart som mogleg.

Brukaren må vere open for å gjere endringar i sitt eige liv.

Kortare kurs og sjølvhjelp er ein viktig del av tilbodet.

FIT (Feedback Informert Teneste) er eit av fleire verktøy som bidreg til at ein ikkje brukar mykje tid på åtgjerder som ikkje fungerer.

Samtidig har nokon utvida behov. Psykisk helse og avhengnadsfeltet er veldig stort med depresjonar, angst, psykosar og rusproblematikk og dobbeltdiagnosar.

– Vi har eit tilbod til heile spekteret, seier Fenes.

Olav Andre Fenes er einingsleiar i «Sortlandshjelpa» Foto: John Inge Johansen / NRK

– Er svært framtidsretta

Måten som Sortland no har organisert denne tenesta blir lagt merke til. Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet meiner dette er svært framtidsretta.

– Denne helsetenesta er akkurat slik vi tenkjer at ho må organiserast. Det er ein pilot og eit førebilete for Kommune-Noreg, seier Bjørkholt.

Han legg til:

– Dei som treng hjelp, får hjelp raskt til ei lågterskelteneste – og filosofien om at ein skal eige si eiga behandling er ein god måte å gjere det på.

Sortlandshjelpa i Vesterålen får skryt frå statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap). Foto: John Inge Johansen / NRK

Ein viss eigeninnsats, nokon å snakke med, eit kurs og ikkje minst eit system for å gi tilbakemeldingar på kva som fungerer.

Dette er nøklane i «Sortlandshjelpa».

– Vi er betre tente med at dei som har behov for hjelp i kommunen får hjelp som hjelper, i staden for å bli sett i eit langvarig behandlingsløp som ikkje har effekt, seier Fenes.

Ein ekstra effekt er at tiltaka som er gjennomførte også vil redusere ventelistene på legekontora.

No treng ein ikkje vente på time til lege for å bli vist for deretter å vente på vidare spesialistbehandling.