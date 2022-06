Sommerferien er i gang for mange, og ferieavviklingen er startet.

I flere kommuner i Norge er det fremdeles stor mangel på både vikarer og fagfolk i helsesektoren.

Sortland kommune kan derimot gå ferien i møte med god kapasitet på vikarer.

Fra å mangle opp mot 30 vikarer, har kommunen nå mer en nok arbeidskraft.

Grunnen: en målrettet kampanje i sosiale medier for å nå ungdom.

Valgte å gjøre noe utradisjonelt

– Vi har merket at det har vært vanskelig å rekruttere, spesielt til jobb i sommerferien, forteller kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen, til NRK.

Jacobsen forteller at de i en periode var usikker på hvordan de i det hele tatt skulle få sommeren til å gå opp.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen. Han går inn i fellesferien vel vitende om at de har nok vikarer tilgjengelig. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Da tenkte vi at vi måtte gjøre no utradisjonelt.

Løsningen ble det Sortland-baserte firmaet Nettrakett. De jobber med digital synlighet.

– De hjalp oss med kampanjer på Instagram, Facebook og Snapchat. Det gjorde at vi traff ungdommen der de er.

Resultatet snakker for seg selv. På en og en halv uke kom det inn 70 søknader.

– Ser at det er et fint miljø

En av de som kom over kampanjen på Facebook er 18 år gamle Hanna Kibsgaard.

Hun studerer helse og oppvekst og var på jakt etter sommerjobb. I sommer blir det jobb hos Landmarktunet som ekstra pleieassistent.

– Å jobbe med eldre er noe som gir meg stor glede. Dette passet perfekt for meg, så jeg måtte bare søke.

Hanna Kibsgaard mener kampanjen var viktig for å vise frem arbeidsmiljøet i Sortland kommune. Foto: Privat

– Hva appellerte til deg med annonsen?

– Jeg synes det er fint at de har klipp av folk som faktisk jobber der, av smilende fjes og at alle koser seg. Det er noe som hjelper med å få folk til å bli interessert til å søke. Man får se at miljøet er fint.

Hanna mener det var helt rett av kommunen å satse på sosiale medier.

– Det er der folk er. Med en slik inngang blir ting mye enklere.

Smilende mennesker og et godt arbeidsmiljø i videoen gjorde at Hanna Kibsgaard søkte på sommerjobb i Sortland kommune. Foto: Skjermdump / Sortland kommune

«Feel-good»

Lasse Marthinussen jobber i firmaet Nettrakett som står bak filmene.

Han sier det har vært et fint prosjekt fra start til slutt.

– Det har vært «feel-good» hele veien. Det er det ingen tvil om, sier han til NRK.

Marthinussen, som følgelig daglig jobber med digital synlighet, berømmer kommunalsjef Sture Jacobsen for å tørre å satse på denne måten.

– Han har gått ut av komfortsonen for å få tak i folk. Hadde ikke dette prosjektet blitt vellykket ville han fått pepper. Men han turte å gjøre det.

Digital markedsfører i Nettrakett, Lasse Marthinussen, hyller Sortland kommune som gikk ut av komfortsonen. Foto: Nettrakett.no

I utgangspunktet hadde Sortland kommune planlagt å bruke TikTok, Facebook, Instagram og Snapchat som plattform for kampanjen.

Førstnevnte måtte imidlertid vike.

– TikTok er et fantastisk medium, men som markedsmedium er det fortsatt litt ferskt. I en sak som dette skal vi målrette oss mot små geografiske områder – og det er ikke mulig på TikTok, forklarer Marthinussen.

Måtte avbryte kampanjen tidligere enn planlagt

Å lage morsomme og informative videoer var kanskje det som ble synlig i sosiale medier. Men Marthinussen sier et slikt prosjekt handler om langt mer.

– Vi har jobbet med alt fra hvordan utlysningen ser ut til søknadsskjema. Rett og slett sett på hele «kundereisen», forklarer han og legger til:

– Det skulle være enkelt for søkerne å få søkt.

Etter lansering av kampanjen fikk Sortland inn mange søkere. Faktisk så mange søkere at kampanjen måtte avsluttes en uke før planlagt tid.

– Det er morsomt å gjøre oppdrag som får direkte innvirkning på lokalsamfunnet rundt oss. Det gir en ekstra boost.

Kostet mer å betale overtid

Kommunalsjefen tror det var flere ting som ble avgjørende for at kampanjen ble en suksess.

– Vi informerte blant annet om faktiske forhold rundt lønn. Jeg tror kanskje ikke ungdommen er klar over hva de kan tjene på å jobbe, sier Jacobsen.

I tillegg intervjuet kommunen ungdom som allerede var i jobb hos dem. De kunne fortelle om en meningsfull jobb de gledet seg over å ha.

Ansatte som fortalte om arbeidshverdagen ble avgjørende for at Hanna Kibsgaard søkte sommerjobb i Sortland kommune. Foto: Skjermdump / Sortland kommune

– Men det aller viktigste var at vi traff de der de er.

Regninga på kampanjen ble ifølge Jacobsen på over 100.000.

– Men det hadde jaggu kostet mer om vi skulle ha betalt overtid, poengterer Jacobsen.