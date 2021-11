Mandag morgen våknet Bodøs befolkning til hvit bakke. Mange måtte fram med spade for å få fram bilene, og politiet ba alle som kunne om å la bilen stå.

– Det går nok resten av uka før vi blir ferdig med fortauene.

Roger Pedersen sitter i hjullasteren når NRK møter ham.

Han har snart sittet i 13 timer bak rattet. Så skal han hjem og hvile, før han i natt igjen skal fortsette.

– Det er ikke så ofte det skjer at det kommer så mye snø på såpass kort tid. Derfor er vi ikke skalert opp til å ta såpass mengder, sier han.

Busser står

Det omfattende snøfallet i Bodø skapte store trafikale problemer.

Flytrafikken ble rammet, bussene ble innstilt og drosjene klarte ikke å ta unna alle som hadde behov for transport.

– Det er kø over alt. Vi kommer oss ikke fram på småveier. Biler uten firehjulstrekk har ikke noe ute å gjøre nå, sier Ivar Haguene, nestleder i Bodø taxi, og fortsetter:

– Vi gjør så godt vi klarer alle sammen. Men det er ikke enkelt å få løst dette raskt. Ventelistene er lange, så folk må se om de skal prøve å ordne seg på annet vis, sier han.

Tar tid

Det tar tid å få brøytet.

Det siste døgnet har alt tilgjengelig mannskap i Bodø vært kalt ut for å forsøke å holde veiene åpne. 30 kjøretøy har kjørt kontinuerlig. Likevel tar det tid.

– Vi er skalert for et snøfall på 10–15 centimeter. Og når det begynner å bli 40–50 centimeter blir det et problem. Det er fortauene det går verst utover, sier Pedersen.

– Er du glad for at det slutter å snø snart?

– Ja, det begynner å bli nok. Vi vet hvor mye etterarbeid det kommer til å bli, og det er det som er verst. Det tar så mange timer å få bort snøen fra fortauene. Det vil nok ta hele uka før vi får ryddet alt.

– Er det mange som har klaga?

– Jeg har ikke hørt noen som har klaget, men jeg ser at folk er frustrert over mengden snø. Man prøver å være snill og unngå å fylle innkjørsler med snø, men det er ikke bare, bare.

Han anbefaler alle til å ta det med ro og vise hensyn. De gjør så godt de kan, alle sammen.

NRK har spurt publikum om bilder i anledning snøfallet i dag, og fått flere bilder. Blant andre fra melkebilsjåfør Bjørnar Solvoll.

Han hentet melk på Kjerringøy i morges.

– Jeg har kjørt i 15 år. Jeg har ikke opplevd lignende før, sier han på telefon til NRK.

Han tok dette bildet:

Melkhenting på Kjerringøy. Foto: Bjørnar Solvoll

Under ses et knippe andre bilder publikum har delt med NRK:

«Under der står min bil», skriver leseren som bor i Rønvika i Bodø. Foto: Lillian Maarnes

Bodø i dag. 135 cm snø på altanen, skriver fotografen. Foto: Beate Benjaminsen Orø