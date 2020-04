SISTE: Klokken 20:00 åpnet Vegvesenet for første kolonnekjøring sørfra etter at fjellovergangen var stengt nesten ett døgn.

Torsdag kl. 17 var det fortsatt ingen endringer i situasjonen på E6 over Saltfjellet. Veien er stengt og godstoget på Nordlandsbanen står fast.

Hverken Vegtrafikksentralen eller Bane NOR vet når veien kan åpnes igjen.

Sterk vind kombinert med uvanlig høye brøytekanter gjør ryddearbeidet vanskelig.

– Det er mye oppryddingsarbeid som gjenstår før vi kan starte med kolonnekjøring på E6. Det blåser kraftig og er meldt sørøstlig liten kuling utover dagen. Det er mye løs snø, og da skal det lite vind til, sier trafikkoperatør Håvard Langmo hos Vegtrafikksentralen.

Toget står fast i snømassene. Bane NOR sier torsdag kveld at de er usikre på om Nordlandsbanen kan åpnes i dag. Foto: Bane NOR

26 timer i bil: – Vi gleder oss til dusj og mat

Veien har vært stengt siden 23:30 i går, og køen er lang, skriver Vegtrafikksentralen på Twitter.

En av dem som ikke gadd å vente lenger i kø er Tom Are Pettersen. Da han og kollegaen nådde Saltfjellet hadde de allerede kjørt hele strekningen fra Volda – en tur på 14 timer.

Så stod de i nye 12 timer og ventet på å komme over Saltfjellet. Men da gadd de ikke mer.

Nå er de på tur tilbake til Mo i Rana hvor de har leid et hotellrom.

– Vi spiste sist i går en eller annen gang. Vi er sultne og slitne, og gleder oss til dusj og mat på hotellet.

De har jobbet på båt utenfor Ålesund og i stedet for å fly hjem, som de ikke syntes var lurt på grunn av koronasituasjonen, leide de en bil i Volda for å kjøre hele veien hjem: til Tromsø.

– Det blir en lang tur, sier han.

Riksvei 17 eneste mulighet

Stengt vei og toglinje gjør at alternativene er få, for dem som er nødt til å komme seg mellom nord og sør.

– Du kan ikke kjøre via Sverige på grunn av stengte grenser. Eneste omkjøring er riksvei 17 langs kysten, men det er en veldig lang omvei med to ferger, sier Langmo.

Situasjonen har medført lange køer på begge sider av den stengte veistrekningen, opplyser Vegtrafikksentralen.

Under denne snøen ligger E6. Kraftig snøfall har stoppet all trafikk over Saltfjellet i Nordland. Foto: Statens vegvesen

– Snø halvveis opp på lokomotivet

Bane Nord melder på Twitter at Nordlandsbanen er stengt mellom Bolna og Lønsdal etter at et godstog kjørte seg fast i snøen torsdag morgen i det kraftige uværet.

Arbeidet med å rydde Nordlandsbanen er i gang, men kan ta tid, sier pressekontakt Dag Svinsås i Bane Nor.

– Det er snø halvveis opp på lokomotivet. Vi har kjørt opp vår beilhack, en kjempestor snøfreser. Det er også andre maskiner som rydder, men vi sliter litt fordi det er dårlige forhold.

Utover ettermiddagen har de klart å fjerne det meste av snøen. Men linja må fortsatt brøytes før toget kan kjøre noe sted.

Bommen er nede på E6 ved Sørelva på Saltfjellet. Foto: Statens vegvesen

Bilhacken har vært på reparasjon i løpet av torsdagen, og er nå tilbake og klar for arbeid. Men snøen er tettpakket.

– Det kan hende vi gjør som sist og tar ned én og én vogn. Men det er bare ett av flere alternativer, sier Svinsås.

Torsdag morgen meldte Bane Nor om at buss var satt inn for tog på Nordlandsbanen. Det løser foreløpig ikke problemet til de som skal over Saltfjellet, hvor også E6 er stengt.

– Ryddearbeidet går noenlunde greit, og vi håper å få det til. Vi har mannskap der oppe i tillegg, så får vi bare håpe, sier Svinsås i Bane Nor.

Det anbefales at bilister på nordsiden parkerer på Storjord inntil veien åpner igjen, skriver Saltenposten.

Her blir brøyteskavler fjernet i Stokkalia på sørsiden av Saltfjellet. Det er Spordrift som har leid inn tråkkemaskinene fra Sulitjelma Fjellandsby. Det er første gang det benyttes for snørydding langs jernbanen på Saltfjellet. Du trenger javascript for å se video. Her blir brøyteskavler fjernet i Stokkalia på sørsiden av Saltfjellet. Det er Spordrift som har leid inn tråkkemaskinene fra Sulitjelma Fjellandsby. Det er første gang det benyttes for snørydding langs jernbanen på Saltfjellet.