Marius (26) er ikke helt A4: – Vi vil ha flere queens til nord

Han smetter av seg joggeskoene etter en lang arbeidsdag og finner frem noen skyhøye støvletter i en skinnende sølvfarge.

I skapet hans henger det utallige finkjoler, jumpsuits og korsetter i alle mulige farger. Han tar på seg en mørk body med camo-print, og finner deretter frem en parykk med blondt hår.

– Jeg har nok brukt godt over 30.000 kroner på kostymer og parykker, sier 26 år gamle Marius Pettersen.

En svart eyelineren føres stødig over øyelokket og den mørke øyenskyggen gjør at de blå øynene hans lyser opp.

Marius er blitt til SIXX.

Det er ikke mange som driver med dette utenfor de store byene.

Nå vil Marius gjøre det lettere for andre i distriktene å drive med drag.

DRAGKARAKTER: Marius Pettersen som SIXX Foto: Privat

Han har utøvd kunsten drag i hele åtte år, etter at han i 2013 kom over en Youtube-video. Etter han så en Youtube-video av den kjente revygruppe «Garlic Girls» så tenkte Marius «Sånn skal jeg være».

Hva er drag? Ekspandér faktaboks Drag er en kunstform hvor mennesker kler seg ut som motsatt/samme kjønn. Man overdriver og leker ofte med kjønnsstereotyper. De opptrer gjerne med både sang og dans, og har forskjellige roller. Ofte er seksuell oppførsel, satire og frekkhet viktig i de fleste rollene. Drag er noe man utøver og er ikke det samme som å være transseksuell.

Pettersen og andre queens i Nord-Norge jobber med å få arrangert kurs i Tromsø. Målet deres er å få arrangert sminkekurs og shows for å vise andre hva drag er. Dette hadde de allerede planlagt i 2020, men de måtte avlyse på grunn av pandemien.

Flere flytter til storbyer for å finne tilhørighet

Pettersen forteller at drag-miljøet ikke er spesielt stort i Nord-Norge. Han tror derfor flere flytter til større byer for å finne likesinnede.

– Folk er så vant til det som er A4. Når man ikke er helt A4, så er det vanskelig å bryte ut av boblen alene.

GÅR MED SMINKE TIL VANLIG: Marius Pettersen forteller at han ofte går med sminke til vanlig, og at det kan ha hjulpet til mer åpenhet. Foto: privat

Han innrømmer at han selv flyttet til en storby for å møte andre med samme interesser.

– Jeg innså etterhvert at jeg kunne drive med drag på hjemplassen, selv om jeg var den eneste. Det ble mindre skummelt og jeg følte mer en slags styrke med å være den eneste, sier Pettersen, som i dag bor på Sortland.

Kultursjef i Tromsø positiv

Pål Jentoft Johnsen er kultursjef i Tromsø kommune. Han syns det er positivt for kulturmangfoldet i byen dersom det etableres et miljø for drag.

– Tromsø er et åpent og raust samfunn, og det er plass til alle.

– Hva kan dere gjøre for å hjelpe denne etableringen?

– Vi kan tilrettelegge på lik linje som vi gjør for andre, sier han og viser til planen kommunen har for kulturmangfold i byen.

Lite miljø i nord

JOBBER SAMMEN: Jaran Skardal er i gruppen «Queens of the North» sammen med Marius Pettersen og en til fra Tromsø. Foto: Privat

Jaran Skardal (21) er en av de få som utøver drag i Harstad. I drag går han under navnet Monetta Leone. Han jobber sammen med Pettersen for å utvide miljøet i Nord-Norge.

For Skardal var det tilfeldig at han startet med drag. Han ville prøve noe nytt, og endte opp med å prøve drag fordi han mente det passet best til hans interesser.

Skardal forteller at han vet som cirka 20 drag queens i Nord-Norge, men at miljøet fortsatt ikke er spesielt stort. Både Skardal og Pettersen er del av kollektivet «Queens of the north» som startet opp i 2020.

Selv har Skardal tatt et bevisst valg om å bli værende i nord for å utvide miljøet i Tromsø.

– For å lage et skikkelig miljø, så må man være på disse småplassene.

Han mener han har en fordel ved å ikke bo i en storby.

DRAGKARAKTER: Jaran Skardal som Monetta Leone. Foto: privat

– Jeg har vært en del i media og delt mye av min reise. Det hadde ikke skjedd hvis jeg bodde i Oslo og var en av mange drag queens.

– Har du vært inne på tanken om å flytte til en av storbyene?

– Nei. Jeg blir ikke å flytte for jeg skal bevise at det er mulig å bli noe innen drag i nord også.

FOTO: Trygve Grønning / NRK

Mener cancel-culture hjalp drag-miljøet

Skardal mener at den såkalte «cancel-culture» har bidratt til mer forståelse, og mindre fordommer også for drag kulturen.

Cancel-culture er en kultur som har herjet en stund på sosiale medier. Den går ut på at man i fellesskap fryser noen ut, eller stenger dem ute, fordi de har holdninger eller har kommet med uttalelser som oppfattes som problematisk. Utfrysingen skjer som regel på sosiale medier.

– Sosiale medier har endret seg. Det er nesten ikke rom lengre for å dømme andre.

Cancel culture Ekspandér faktaboks "Cancel culture" er et konsept som oftest går via sosiale medier. Et forslått norsk ord er kanselleringskultur. Kulturen går ut på å utfryse, slutte å støtte eller følge andre mennesker på grunn av holdninger eller andre ting de står for. Oftest blir mennesker kansellert for å komme med rasistiske, dømmende eller hatfulle ytringer. Det finnes både positive og negative ringvirkninger av denne kulturen.

Stort miljø i Oslo

MÅ JOBBE HARDT: Jens Martin Hartvedt Arvesen mener tiltaket er positivt, men at de må være innstilte på å legge inn en del ubetalte arbeidstimer. Foto: Karina Rønning

Jens Martin Hartvedt Arvesen (29) har tidligere fortalt om oppstarten til drag-linje på folkehøgskolen i Ringsaker. Han forteller at drag er veldig stort i Oslo og at det enda er i vekst.

– Det er mange man kan jobbe med og samarbeide med i Oslo. Sånn er det nødvendigvis ikke andre steder, og man må kanskje starte fra grunnen av.

– Hva mener du skal til for å kunne etablere et slikt miljø?

– Det må i hvert fall være engasjement. Vilje til å jobbe sammen og like å jobbe for seg selv med faget.

Han mener det å utvide miljøet til Nord-Norge kan skape større takhøyde, mer åpenhet og mer aksept for folk som har forskjellige livsstiler.

– Jeg har en siste kommentar og det er: Hurra for Monetta Leone, og hurra for Marius SIXX.