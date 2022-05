Slik tar du vare på bunadsskjorta etter 17. mai

Nasjonaldagen er over for denne gang! I sol og snø stilte folk opp i det som for mange er sin fineste stas – nemlig bunaden.

Men så var det denne skjorta, da.

Er du en av dem som kom hjem i går etter en lang dag med fest, pølser, kaker, kaffe og vin, slang fra deg skjorta, tenkte «det er sikkert noe jeg skal gjøre med den, men orker ikke nå», men angret i det du gikk ut døra i morges?

Slapp av, dette ordner seg. Stikkordet er: kaldt vann.

– Kaldt vann er det beste og billigste kjerringrådet!

Det sier Jane Bjørstad som jobber på Husfliden i Mosjøen. Her er hennes beste råd.

(PS: Dette gjelder hvite linskjorter.)

Jane Bjørstad på Husfliden i Mosjøen. Foto: Tone Lynghaug

Vask skjorta med én gang – i maskinen!

Ja, du leste riktig. Sleng skjorta i maskinen med én gang! Og for de av dere som ikke rakk det i går, er det ikke noe problem å gjøre det i dag.

Men – vask den på skånsomt ull- eller håndvaskprogram. Uten sentrifugering.

Og hvis du ikke rekker å vaske med en gang, følg neste råd:

Legg den i vann etter bruk

La det bli en vane: Legg skjorta i ei bøtte med kaldt vann rett etter bruk hvis du ikke har mulighet til å vaske den i maskinen.

Det kalde vannet gjør at fibrene åpner seg, og svette og lignende trekkes ut i vannet.

Norges Linforening anbefaler at du legger skjorta i ei bøtte med kaldt vann i 24 timer etter bruk – uansett.

Skjorta blir renere og lettere å vaske når det verste er trukket ut i det kalde vannet.

Deretter vasker du den i maskinen eller for hånd.

17. mai i kjent stil for mange. Foto: privat

Riktig såpe er viktigst

Du bør ha bunadssåpe, sitronsåpe eller lignende. En såpe med fett og naturlige ingredienser.

Fettet bidrar til å impregnere stoffet.

Du kan bruke denne såpen både i vaskemaskinen og til å gni bort flekker.

Det vil si; du bør ikke gni!

Ifølge Norsk Linforening bør du drysse såpespon på (mens skjorta er våt), og pump på flekken med en natursvamp.

Hvis du ikke har bunadssåpe, men vil vaske skjorta di i dag (som du burde), funker såpe beregnet på ull og silke.

Du kan til nød bruke Zalo. Men aldri klorin! Det løser opp fibrene.

Heng opp dryppende våt – dropp stryking

Heng den nyvaska (og våte!) skjorta opp etter tykk kleshenger slik at du ikke får stygge kanter på skuldrene. Strekk ut skjorten slik at den får riktig fasong.

Og hvis vaskemaskinen nærmest har tørket den for deg; gjør den våt igjen.

For når du da lar den tørke etter kleshenger, slipper du å stryke skjorta.

Det gjør ingenting å stryke den, men du skåner fibrene hvis du ikke stryker skjorta. Dermed blir den mindre gul.

Heldigvis er lin et ganske slitesterkt stoff. Men man vil jo gjerne beholde bunadsskjorta så lenge som mulig. Ofte hele livet.

Hvis du skal stryke den: husk lav varme!

Plastpose er forbudt

Plast er fy-fy.

Når du har vasket skjorta, hengt den til tørk så våt at det er ingen skrukker i tøyet, og latt den tørke, er den klar til å pakkes sammen slik at den er ren og pen til neste gangs bruk.

Brette eller rulle?

Brette, mener Jane. Brett skjorta slik skjortene ligger brettet i butikken med kragen opp og i midten, slik at den tørker i riktig form.

Legg den så i en tøypose. Et handlenett, for eksempel. Eller en pose laget for bunadsskjorter. Der ligger den trygt til neste gang.

Bleik den i sola

Skjortene blir ofte gule etter tid. Og den blir raskere gul hvis du ikke vasker den.

Her kommer nok et billig kjerringråd: bleik skjorta i sola.

På samme måte som sola bleker håret, bleker den også linstoff.

Vask skjorta først og heng den opp til tørk i sola (for de som er så heldig å ha sånt).

OBS: Skjorta må være ren, ellers kan sola gjøre at flekkene festes enda mer.

Skjorta kan godt henge et par timer.

Ikke smink halsen

Et godt råd for de som sminker seg, er å unngå dekkrem på halsen. Sminke er nemlig noe av det verste å fjerne i ettertid.

Unngå pudder og dekkremer i ansiktet hvis du kan.

Men hvis uheller er ute; bruk bunadssåpe, sitronsåpe eller i verste fall zalo. Som nevnt over: ikke gni.

Sminke er noe av det vanskeligste å få bort fra linskjorta. Men det går! Foto: Merethe Åsegård/NRK

Vask den uansett

Selv om du har oppført deg eksemplarisk og hverken sølt eller blitt sølt på, bør du vaske skjorta di etter bruk uansett.

Ellers blir fibrene dårligere (etter hvert kan det bli hull) og skjorta mer gul enn nødvendig.

Du har kanskje svettet litt, hatt på parfyme, fuktighetskrem på kroppen som smitter av, solkrem, og så videre. Alt dette bidrar til å «forurense» skjorta.

Og til neste gang...

Neste gang du skal ha den på:

Ta den frem noen dager før, dynk den godt i kaldt vann i minst ett døgn (vannet skal trekke helt inn i fibrene), heng den opp dryppende våt og la den tørke.

Da unngår du å stryke den, og du skåner stoffet.

Altså:

Legg i bøtte med kaldt vann i et døgn etter bruk.

Vask med bunadssåpe eller lignende på ull/håndvaskprogram uten sentrifugering.

Heng opp dryppende våt etter tykk kleshenger.

Evt. i sola til bleking.

Strekk ut til rett form.

Brett fint og legg i tøypose.

