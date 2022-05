Det er snart 17. mai, og vi finner frem finstasen for å feire Norges nasjonaldag.

I to år har feiringen vært preget av koronapandemien.

Men i år skal vi endelig samles i gatene igjen – pyntet til fest.

Planlegger du å bruke bunad på 17. mai? Da er du i godt selskap. Fire av ti kvinner skal bruke tradisjonell bunad i år. En av ti menn planlegger det samme. Mange velger også å bruke en festdrakt. Marthe Mølstre fra Bodø har sydd sin egen festdrakt til 17. mai.

– Det som er artig, er at det er ingen regler. Du kan gjøre akkurat som du vil, sier Mølstre.

Som fotograf har hun et blikk for farge og form. I tillegg har hun som hobby å sy og strikke.

Nå like før nasjonaldagen jobber 33-åringen med siste finpuss på festdrakten.

– Jeg startet på den for lenge siden, og så ble den bare liggende. Men da jeg fikk korona i januar, fikk jeg tid til å fullføre drakten. Det var fire dager der ingen ville ha noe med meg å gjøre.

Mølstre er blant annet inspirert av «fantasistakken» til Eva Lie Design. De lager personlige drakter basert på Norges folkedrakttradisjon.

En av fantasistakkene til Eva Lie. Foto: Eva Lie Design

Få som misliker festdrakten

Stadig flere lager seg en festdrakt med personlig vri.

Nylig inntok flere titalls personer Frognerparken i Oslo med selvsydde festdrakter av gjenbruksmaterialer. Initiativtakeren var syforetaket «Fæbrik», med blant andre Jenny Skavlan i spissen.

Og folk flest er positive til den nye trenden, viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK.

Halvparten av de spurte er positive til festdrakter. Bare ti prosent er negative.

Resten har ingen mening om det.

Styrelederen i Norges Husflidslag synes festdrakter er et fint alternativ til den tradisjonelle bunaden.

– Det er mange som synes det er stas med en bunad som forteller hvor du kommer fra. Så er det noen som vil ha en festdrakt som forteller hvem de er personlig. Den kan de legge sin egen fantasi og kreativitet i, sier Barbro Tronhuus Storlien.

– Med en bunad er du ganske låst, du har ikke så mange valgmuligheter.

– Er bunaden fortsatt populær?

– Ja, det er populært både med nye bunader og å sy om. Det er mange som har glede av bunader som har vært i familien i flere generasjoner.

Bunadspolitiet

Folk er heller ikke bekymret for at bunadstradisjonen er i fare.

69 prosent svarer at de ikke er bekymra for at festdraktene utvanner norsk bunadstradisjon.

23 prosent svarer at de er bekymret

Skjorta er laget av et silkestoff som ble kjøpt i Thailand for noen år siden. Skinnbeltet er kjøpt brukt på nettet. Foto: Håvard Krogstad Johansen

Når det gjelder det beryktede bunadspolitiet, tror Barbro Tronhuus Storlien at det som oftest handler om andre enn de som faktisk jobber med bunad.

– Det kan være enkeltpersoner som har et veldig sterkt forhold til sin egen bunad, og som gjerne vil forsvare den.

Men hun understreker at det er viktig å bruke det rette tilbehøret til bunaden.

Marthe Mølstre i sin bunad fra Sunnhordland. Foto: Privat

– Når du har en bunad synes jeg at du skal kle den på deg slik som den er ment til å se ut.

I tillegg til sin nye festdrakt har Marthe Mølstre i Bodø også en tradisjonell bunad.

– Det er ikke sånn at jeg ikke kommer til å bruke bunaden min. Det er det fineste plagget jeg har. Men det er artig å kunne mikse litt.