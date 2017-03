Slik ser Lofotens første ekstremløp på ski ut

Heldigvis kom snøen, i tolvte time, men uheldigvis førte det til forsinkelse av starten på det som er Lofotens første ekstremløp på ski.

Dermed måtte den aller lengste ruta kuttes noe, uten at det la noen demper på stemningen.

En fornøyd løpsleder Maria Karlsen i The Arctic Triple vurderer å videreutvikle konseptet. Foto: John Inge Johansen / NRK

Blant deltakerne på startstreken var Matheo Jaquemoud. Franskmannen vant i fjor Pierra Menta, et av de tre mest kjente løpene i Alpene, og kunne vandre over målstreken hånd i hånd med kompisen Leo Viret.

De gikk løpet sammen og kom i mål på fire timer og fem minutter.

– Dette er mest for å slappe av, få reist litt, møte folk og vise denne sporten frem for nordmenn, sier Jaquemoud.

– Et utrolig fint løp. Helt utrolig vakkert, istemmer Viret.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Franskmannen Matheo Jaquemoud vandret hånd i hånd over målstreken sammen med kompisen Leo Viret - som begge vant herreklassen. Foto: Maja Borgvatn Karlsen / The Arctic Triple

Nøye på sikkerheten

Kvinneklassen ble også vunnet av en ikke ukjent Martina Valmassoi som innehar en fjerdeplass i det europeiske fjellskiløp-mesterskapet.

Hun klokket inn på solide fire timer og 25 minutter.

Martina Valmassoi vant kvinneklassen i Lofoten Skimo. Foto: Kai-Otto Melau / The Arctic Triple

I alt stilte det rundt 40 deltakere på to ulike distanser. Ekstremdistansen ble til slutt 28 km på ski mens «turklassen» nøyde seg med 12 km over to fjell.

– Jeg har hørt at det er blåis på ryggen vi skal over først, og det blir jo litt utfordrende. Samtidig er jo snøskredfaren ganske høy, så vi er spent på sikringa og spent på føret nå før start, fortalte Ingrid Klemp til NRK rett før starten på den korte løypa.

Sikkerhetsarbeidet sto sterkt i fokus for arrangørerne, samtlige deltakere ble utstyrt med GPS-sender og skredsøkeutstyr, i tillegg var løypa merket og gjennomgått av kjentfolk så sent som en time før start.

– Nesten for godt til å være sant

– De profesjonelle løperne er kjempefornøyde, og sier at det er virkelig et unikt landskap å gå i, sier en fornøyd løpsleder Maria Karlsen i The Arctic Triple.

– Vi har hele tiden ment at dette er et bra konsept, men det er selvsagt godt å høre at også verdenseliten ser det.

To løpere på langdistansen ble bedt om å bryte siden de ikke kom til å nå i mål før maksimumstiden, og siste løper på langruta kom i mål etter 8 timer og 26 minutter.

Nå har organisasjonen forsøkt ut tre forskjellige løp i tre forskjellige årstider, og det er på tide å evaluere om dette er noe som skal videreutvikles.

– Jeg har tidligere sagt at dersom vi treffer på alle tre så er det nesten for godt til å være sant, men i øyblikket nå ser dette veldig bra ut, sier Maria Karlsen.