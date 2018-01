Slik når du målene dine

Mange av oss lager nyttårsforsetter, planer og mål for det nye året. Enten det er å stumpe røyken, trene mer, gi mer penger til veldedighet eller besøke mamma litt oftere.

Mange av nyttårsforsettene handler om forandring, men det kan være vanskelig å få til.

Foto: Ellen Semb Hagen

Rune Semundseth er daglig leder i selskapet Businessmastering AS og har skrevet flere bøker om positiv tankegang og motivasjon. Han er en stor fan av nyttårsforsetter.

Men hvordan skal man gjennomføre nyttårsforsettene? NRK har fått Rune Semundseths tips til hvordan man setter gode, gjennomførbare mål.

1. Definer målet

Semundseth forteller at et dårlig mål er et mål som er for utydelig.

– «Jeg vil bli et bedre menneske» holder ikke, sier han.

Sett deg konkrete, definerte mål. Dersom du ønsker å føle deg som et bedre menneske må du finne ut hvilke tydelige mål som kan få deg dit du ønsker å være.

2. Forstå det viktige med endringen

Det er vesentlig å vite hvorfor en endring er viktig. Hva vil det bety for andre og hva vil det bety for deg?

– Hvis man ikke har reflektert rundt hvorfor noe er viktig, så blir det med fine ord, og lite handling, sier Semundseth.

Han forteller at for å gjennomføre et mål trenger man både holdning og handling. Han tror mange ikke klarer målene sine fordi de ikke har forstått hva som er viktig med dem.

3. Fortell venner om dine mål

– Mitt beste råd er å snakke med en som bryr seg om deg. Fortell dine nyttårsforsett til dine venner, for da har du en slags forpliktelse i det, sier Semundseth.

Hvis man deler mål og planer med venner kan det øke lysten til å gjennomføre. Dersom man ikke gjennomfører, sier han, kan man bli flau.

– Og det er bra hvis det føles flaut å feile. For da blir det ubehagelig. Det verste er om man er likegyldig.

Hvis du har fortalt en venn at du for eksempel har bestemt deg for å slutte å røyke, men ikke klarer det, kan det komme ubehagelige spørsmål i etterkant. Kanskje kan dette trigge deg til handling.

– Jeg tror vi er drevet av ubehag, sier han.

4. Vær realistisk

Lag et mål som er realistisk, slik at du havner i mestringsmodus. Hvis du lager mål som er urealistiske vil du hele tiden straffe deg selv når du ikke får det til og gi deg selv dårlig tilsnakk.

– Du ender opp med å ubevisst snakke negativt til deg selv når du setter urealistiske mål. Mestringstro er helt avgjørende.