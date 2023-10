Kjære venner og støttespillere. Jeg har en veldig gledelig nyhet: UDI (Utlendingsdirektoratet) har opphevet innreiseforbudet for meg, etter at fire og et halvt av de 5 årene er gått.

Dette betyr at jeg nå kan ha mulighet til å komme inn i landet igjen på en lovlige måtte. UDI skriver at de «har vurdert situasjonen nøye og funnet det trygt og forsvarlig å fjerne innreiseforbudet basert på gjeldende forhold og retningslinjer.» Det betyr at jeg kan søke besøksvisum eller familiegjenforening, og jeg håper det gir mulighet for gjenforening med familie og venner.

Denne avgjørelsen er en stor lettelse for meg og familien som har vært adskilt i hverdagen i snart 5 år, siden jeg ikke har fått reise til Norge og se mine kjære.

Dessverre er det slik at selv om innreiseforbudet er opphevet, kan det fortsatt være krav og restriksjoner for innreise til Norge som vil legge hindringer i veien for en snarlig hjemreise – men vi håper at vi kan klare å løse det. Som dere vet er situasjonen i Libanon veldig usikker og vanskelig på grunn av den fryktelige krigen i Palestina, og norske myndigheter har bedt nordmenn forlate Libanon. Vi ser på muligheter for at jeg kan reise til et annet land mens jeg venter og håper på visum til Norge.

Jeg vil takke for all støtte og engasjement i denne saken, og det er på grunn av mennesker som dere at vi har kunnet holde motet oppe i den vanskelige situasjonen. Denne kampen fortsetter helt til jeg er tilbake hos mine kjære i Lofoten, jeg holder dere oppdatert videre.