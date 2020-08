I 2017 ble det kjent at eiendomsmogul Christian Ringnes ønsket å bygge et 14 etasjer høyt hotell i naturskjønne Svolvær i Lofoten.

Slikt blir det bråk av. Flere mente at høyhuset ville sperre for den kjente fjellformasjonen Svolværgeita og kirken.

«Christian Ringnes vil bli husket for å ha ødelagt Svolvær», uttalte arkitektnestor Ole Wiig i Finansavisen. Arkitektnytt og Aftenposten omtalte også bråket.

Christian Ringnes mente selv hans hotell vil bli et «smykke», og at kritikken som har kommet handlet om egeninteresser.

For å komme kritikerne i møte ble antall etasjer redusert. Det bølgete taket som først var planlagt blir heller ikke noe av.

Slik de opprinnelige hotellplanene ut. Verken det bølgete taket og de øverste etasjene blir realisert. Foto: Concrete

Skulpturpark

Samtidig lanserte Ringnes et ønske å bygge en skulpturpark på Langåsen i Svolvær sentrum.

Heller ikke skulpturene falt i god jord hos alle.

Koblingen mellom hotell og skulptur har vært gjenstand for svært mye diskusjon i kommunen.

Flere av kommunens politikere oppfattet skulpturgaven som en måte å påvirke reguleringsplanene i området.

NY SKULPTUR: Den danske kunstneren Jeppe Hein er mannen bak det nye landemerket på Langåsen i Svolvær sentrum. Foto: John Inge Johansen / NRK

Det avviser Vågan-ordfører Frank Johnsen fra Senterpartiet.

– Jeg mener at denne koblingen er noe som jeg aldri har tenkt på, men jeg skjønner at de som ikke vil alt godt, kan gjøre en sånn kobling, sier han.

Han var også varaordfører da kommunen aksepterte gaven fra Ringnes.

– Byplanen som vi har vedtatt i ettertid, åpner ikke for den byggehøyden Ringnes ville ha, så man kan si det slik at han fikk det ikke som han ville.

Øyet i nord

Langåsen skulpturpark kom som en ide i 2007 fra jubileumskomiteen for Svolvær kirke. Utallige avslag på finansiering førte til at man nesten la ned prosjektet i 2017. Foto: John Inge Johansen / NRK

Denne helga ble den første skulpturen avduket. Det var kulturminister Abid Q. Raja som fikk oppdraget – og dermed sin første skulpturavduking som minister.

Skulpturen er laget av kunstneren Jeppe Hein, og har fått navnet «Eye of the north».

Det er en enorm speilskulptur som publikum kan gå inn i, og som speiler verden, nordlyset, stjernehimmelen og Melkeveien.

Produksjonen har kostet rundt 20 millioner kroner, og Christian Ringnes har finansiert den gjennom «C. Ludens stiftelse» til utlån for kommunen i 25 år.

Kulturminister Abid Q. Raja sto for den offisielle avdukingen av skulpturen. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Erna sa til meg, da jeg tiltrådte som minister, at «dette kom til en bli en kjempesommer med festivaler, konserter og så mange skulpturer som du skal avdekke», sa Raja.

Heldigvis er vi her i dag for å kunne se det majestetiske selv. Hit kommer det til å komme mange tusen, hundre tusen, flere millioner for å se og reflektere, sa ministeren til allmenn munterhet.

Jeppe Hein Ekspandér faktaboks Dansk kunstner som arbeider i Berlin.

Har tidligere vært assistent for dansk/islandske Olafur Eliasson, kjent for blant annet utsmykking ved Operaen i Oslo.

Arbeider med interaktive kunstverk og skulpturer.

I Nordland har han blant annet skulpturen "Private Rain" i Bodø og ellers i Norge er han kjent for den interaktive fontenen "Veien til stillhet" på Kistefosmuseet på Jevnaker.

Representert ved flere sentrale offentlige og private samlinger, inkludert museer som Museum of Contemporary Art, Los Angeles, USA og Tate Gallery i London.

– Gir bort uten føringer

NRK har foreløpig ikke lyktes få en kommentar fra Christian Ringnes. Men overfor Aftenposten avviser han at skulpturen har noe kobling til hotellplaner.

– Jeg gir bort skulpturen uten noen føringer. Og det er ingen koblinger til hotellene jeg eier der, sier han.

Til avisa forklarer han også at skulpturen var tenkt Ekebergparken, men at den var mye større enn de offentlige reguleringsbestemmelsene for parken tillater.

– I Svolvær sa imidlertid et enstemmig kommunestyre ja til prosjektet.

Gammel drøm

Skulpturparken på Langåsen har vært en gammel drøm som egentlig skulle være ferdig i 2009 i forbindelse med kirkens 75 års jubileum.

Men til tross for kunstfaglige gode planer, lot finansieringen vente på seg. Gjennom flere år søkte kommunen finansieringsstøtte gjennom KORO (Kunst i offentlige rom) men fikk hele tiden avslag.

Grunnarbeidet hadde fått støtte fra fylkeskommunen, så all logistikk med stier og lyspunkter var klare.

– Vi hadde egentlig gitt opp hele prosjektet i 2017, men i desember kom det i stand en dialog med Ringnes, og i februar året etter ble det skrevet en avtale. Dette er en stor dag for Vågan kommune og Svolvær by, sa ordføreren.