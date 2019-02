Skulle bare gjennom en enkel operasjon – måtte amputere foten

– Jeg er glad jeg ikke sa ja til at de kunne operere den andre foten også, sier Ken Viggo Hamansen (46).

Muskelsmerter i begge føttene plaget vesterålingen i over 20 år, men den venstre leggen var verst.

Hamansen led av såkalt muskellosjesyndrom.

Hva er muskellosjesyndrom? Ekspandér faktaboks Kronisk losjesyndrom i leggen er en relativt sjelden lidelse.

Lidelsen forekommer oftest hos idrettsutøvere som driver mye med løping og spensttrening, som i langdistanseløping og fotball.

Typisk for tilstanden er gradvis innsettende krampeliknende smerter ved belastning. Kilde: Norsk helseinformatikk

Til slutt ble lidelsen så ille at han ble anbefalt operasjon ved Stokmarknes sykehus.

Den gikk ikke helt etter planen.

Foten begynte å råtne

Operasjonen mislykkes og nye inngrep måtte til.

Foten mistet mye bevegelighet, nye og enda sterkere kroniske smerter oppsto, og foten fikk til slutt ikke nok blod.

Ken Viggo Hamansen amputerte venstrefoten 29. april 2016. Foto: privat

Den begynte å råtne innvendig.

Etter halvannet år med komplikasjoner og seks operasjoner måtte foten bort.

Nå er den tidligere aktive 46-åringen ufør og må bruke protese.

– Det tar mye energi. Det er tungt og vanskelig. Man vet ikke hva man skal gjøre, sier han om situasjonen han har havnet opp i.

Sykehuset: – Ikke gjort noe feil

Det er sannsynlig at blodårer ble skadet under operasjonen og at dette ødela foten. Det skriver overlegen som gjorde amputasjonen i et notat.

– Det er fryktelig trist at en av våre pasienter har fått et så dårlig utfall av en behandling hos oss, og det har gjort sterkt inntrykk på alle som har vært involvert i saken, sier klinikksjef Tony Bakkejord ved Stokmarknes sykehus. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Klinikksjef Tony Bakkejord ved Stokmarknes sykehus beklager det som har skjedd, men hevder de har handlet innenfor det som er god medisinsk praksis.

– Vi kan foreløpig ikke se at vi har gjort noe feil, sier Bakkejord.

Sykehuset får samtidig støtte hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som har vurdert behandlingen av Hamansen.

Sammen med fylkesmannen vil sykehuset undersøke nærmere om noe kunne vært gjort annerledes.

Søker erstatning

De siste ti årene har fylkesmannen vurdert rundt 500 saker. Av disse ble det i omtrent hver tredje sak påpekt at det var brudd på helselovgivningen, viser tall fra fylkesmannen i Nordland.

Hamansen mener sykehuset burde sendt ham av gårde til et annet sykehus da de oppdaget problemene. Han har klaget behandlingen inn til fylkesmannen.

– Jeg mener at Stokmarknes sykehus har gjort en feil. Hadde de sendt meg av gårde da de så at skaden var skjedd, kunne jeg kanskje sittet her med to føtter i dag, sier vesterålingen.

I midten av januar fikk Hamansen en ny og bedre protese fra Narvik sykehus. Nå drømmer han om et aktivt liv igjen.

– Jeg har et lite mål til å begynne med, og det er å få til å gå tur med hunden, sier han.