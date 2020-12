Bruker verdens mest solgte dataspill til å lære elevene om jernalderen

Det er elleve år siden svenskutviklede Minecraft kom ut. Nå er det verdens mest solgte dataspill med flere hundre millioner spillere.

Verdenen i Minecraft er som en åpen sandkasse – man kan bygge hva som helst.

Alt fra vikingskip og romstasjoner til å eksperimentere med elektriske kretser.

Spillet har også blitt et hjelpemiddel for undervisning. I 2016 kom Minecraft Education Edition som er spesielt laget for bruk i skolen.

– Vi ser på Minecraft som en ressurs for læring. Det kan helt klart gi et godt læringsutbytte om læreren har tydelige mål og kriterier og gir veiledning, sier seniorrådgiver Miriam

Modalsli i Statped.

Modalsli forteller at Minecraft legger godt til rette for de viktige hovedpunktene i kunnskapsløftet 2020.

– Samarbeid, skaperglede, engasjement og utforskertrang er viktige hovedpunkter i læreplanen. Flere lærere burde se på muligheten, og kanskje gå ut av komfortsonen, sier Modalsli.

Statped (Statlig pedagogisk tjeneste) Ekspandér faktaboks Statped, Statlig pedagogisk tjeneste, er en nasjonal etat underlagt Utdanningsdirektoratet. Etaten er inndelt i fire regioner (nord, midt, vest og sørøst) og et hovedkontor.

Statpeds samfunnsoppdrag er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheter til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Statpeds fagområder er blant annet: Syn, hørsel, døvblinde, språk/tale, sammensatte lærevansker og ervervet hjerneskade. Les mer om det på hjemmesiden til Statped.

Statped har et nært samarbeid med kommunene og fylkeskommunene, og bistår på oppdrag fra PP-tjenesten i saker innenfor kompetanseutvikling og spesialpedagogiske tjenester på individ- og systemnivå. Kilde: Store norske leksikon

Egen klasselandsby

På Rønvik skole i Bodø bygger klasse 4B en klasselandsby for å lære om jernalderen.

Minecraft introduserte de til elevene i starten av tredje klasse.

– Vi bruker det som en avslutning på et tema. Da har vi jo snakket om hvordan husene er, og hvordan de egentlig lever. Så får de virkeliggjøre alt dette i spillet, sier lærer Johnny Borlaug.

Tidligere har klassen jobbet med steinalderen og bronsealderen.

– Det er gøy og lærerikt. Vi har lært hvordan de levde, hvilke hus de bor i, og hvordan de jakter på mat og sånt, sier elev Emilia Holen (9)

Morsom læring

– Det er ganske gøy, og man lærer ting mens man har det artig, og da føler man ikke at man lærer, sier elev Georgios Tzellos (9).

Georgios liker at han kan jobbe i grupper sammen med vennene sine. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vi har laget jernalderhus, og smed, også holder vi på å lage en landsby. Så har vi også laget utsiktstårn og gård, sier elev Louise Hagen Hansen (9).

Getting Smart skriver at Minecraft øker motivasjon siden det er så populært ellers.

I tillegg egner spillet seg til tverrfaglig arbeid, skriver Statped på sine hjemmesider.

Julia og Louise sier at det er morsomt å lære om jernalderen gjennom Minecraft. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vi bruker det primært i basisfagene. I matematikk så har vi nettopp hatt et prosjekt om areal og omkrets, sier Borlaug.

For mye av det gode

En undersøkelse fra Medietilsynet viser at flere barn og unge som spiller dataspill.

I 2020 spilte 96 prosent av guttene og 76 prosent av jentene i alderen ni til atten år dataspill.

Minecraft er blant topp fem av de mest spilte spillene.

– De har det installert på iPadene sine, og tar de med seg hjem. Mange møtes og fortsetter i denne digitale verdenen når de kommer hjem, sier Borlaug.

Johnny Borlaug legger ikke skjul på at elevene kan mer om spillet enn han. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det kan bli for mye, men det er noe vi jobber med foreldrene for å prøve å begrense, legger læreren til.

Georgios spiller ikke Minecraft hjemme, men synes enda det er artig å gjøre det på skolen.

– Da kan man være sammen med venner. Og vi jobber i grupper og må samarbeide for å oppnå et mål.