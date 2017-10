Skjerper sikkerheten i stall

Etter at en hesteeier ble angrepet av en naken og ruset mann i et fjøs i Vestvågøy i Lofoten, har Lofoten Hest og Helse på Hol skjerpet sikkerheten, skriver Lofotposten. Politiet mistenker at mannen hadde forgrepet seg på hestene.