Koronakrisen har rammet Hurtigruten hardt. Rederiet har tatt 14 av 16 skip ut av drift og permittert 3000 ansatte.

Ifølge rederiet selv har selskapet tapt mer enn to milliarder kroner. Likevel får ikke Hurtigruten krisehjelp fra statens nye ordning for lånegaranti.

Årsaken er at selskapet er rammet for hardt, ifølge konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Ondags ble det kjent at Hurtigruten nekter å sette skipene i drift før staten kommer på bedre tanker.

Nå krever Senterpartiet at regjeringen endrer reglene slik at rederiet likevel kan få hjelp.

– Store deler av norskekysten er helt avhengig av Hurtigruten. Den må sikres. Vi må endre på ordningene slik at også Hurtigruten får mulighet til å få lån, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

– Dobbelt ille

Staten har overført 50 milliarder kroner til en ordning som administreres av Folketrygdfondet. Pengene skal gå til lån til store bedrifter som er rammet av krisen.

Men Hurtigruten faller utenfor.

Selskapet har nemlig for dårlig kredittvurdering til å få låne penger av staten. Årsaken er at da cruisemarkedet stoppet som følge av koronapandemien, ble selskapet og andre cruiserederier nedgradert av kredittvurderingsbyråene.

Det hjelper ikke at Hurtigruten i fjor hadde tidenes rekordresultat med driftsresultat på nesten 1,4 milliarder kroner. 2020 lå an til å slå alle rekorder.

I dag står Hurtigruten i en paradoksal situasjon. De ikke får tilgang på krisepakker som er satt opp for selskaper som er rammet av koronakrisen. Fordi de er rammet av koronakrisen.

Vedum mener reglene må endres. Han understreker at det ikke er snakk om å subsidiere, men å gi lån.

– Hurtigruten har blitt nedgradert som alle andre rederier i verden fordi cruisenæringen har måttet gå på en smell. Derfor får de ikke tilgang til kriselån, som er laget nettopp for å hjelpe selskaper som Hurtigruten. Det blir dobbelt ille. Låneordningen må tilpasses virkeligheten slik som den er.

Avgjørende for kysten

Senterpartiets leder mener også andre grep kan tas for å hjelpe selskapet. Hvert år får Hurtigruten 850 millioner kroner i inntekter fra Staten for å seile langs kysten. Den summen kan økes slik at inntjeneingen blir bedre, mener Vedum.

Hurtigruten eies i dag av det britiske investeringsfond TDR Capital. Vedum mener det ikke har betydning for om Staten skal gå inn med hjelp.

– Det er norske sjøfolk om bord. Hurtigruten er avgjørende for små kystsamfunn og turistbedrifter. Den bidrar til stor verdiskaping. I tillegg leverer båtene daglig varer til kystsamfunn som er avhengig av Hurtigruten som transportåre.

Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam sier Hurtigruten ikke kommer til å trappe opp driften før de får svar på om staten vil gi dem kriselån. Rederiet har sammen med Sjømannsforbundet skrevet felles brev til regjeringen, Stortinget, LO og NHO. Foto: Gunn-Mari Eliseussen / NRK

Frp også kritisk til låneordning

Fremskrittspartiet har også bedt om at det gjøres endringer i låneordningen. Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi har, ifølge Dagens Næringsliv, sendt brev til finansminister Jan Tore Sanner (H).

Limi sier til avisa at han håper departementet tar initiativ til å gjøre nødvendige endringer.

Til NRK opplyste Finansdepartementet onsdag at de ikke kommenterer kriselån til enkeltselskaper.

Statssekretær Kari Olrud Moen (H) sa at de løpende vurderer hvordan tiltakene virker, og om det er behov for justeringer og endringer.

