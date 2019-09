– Dette ble en veldig merkelig greie, sier Elisabeth Mikalsen.

Før helgen meldte Mikalsen seg inn i Senterpartiet. Søndag ble hun tvunget ut.

USIKKER: Elisabeth Mikalsen er usikker på om hun vil melde seg inn i Sp igjen. Foto: Kari Skeie / nrk

Ordførerkandidaten topper nemlig Røst Samarbeidsliste.

Det er problematisk, sier Sp.

– Hadde jeg visst det som jeg vet nå, hadde jeg selvfølgelig ikke meldt meg inn i Sp på dette viset, sier Mikalsen.

Melder seg ikke ut frivillig

Mikalsen er ikke alene om å bli kastet ut. Kent-Erik Fagervik sto inntil mandag morgen oppført som lokallagsleder i Røst Sp.

Han står også på 13. plass på Sentrumslista i den lille øykommunen. Nå er navnet hans fjernet fra Sps nettsider.

RØST: I øykommunen ytterst i Lofoten var to av tre ordførerkandidater medlemmer i Senterpartiet. Foto: kari skeie / nrk

Han synes det er trist at det ikke er mer takhøyde i Sp «enn at man kan stå på 13.-plass på ei bygdeliste».

– Det burde ikke vært et problem. Jeg synes det er trist at en ikke kan stå på en konkurrerende liste, sier Fagervik.

Sp: – Skjer automatisk

Bakgrunnen er at Senterpartiet allerede stiller til valg i kommunen, sier generalsekretær i partiet, Knut M. Olsen.

KLAR TALE: Knut M. Olsen, generalsekretær i Senterpartiet viser til partiets vedtekter. Foto: NRK

– Stiller man i en konkurrerende liste, så mister man medlemskapet. Det skjer automatisk, og det er ingen prosess bak, sier Olsen.

Ifølge Sps vedtekter kan de derfor ikke være medlemmer i partiet. Mikalsen sier at hun ikke trodde dette var et problem.

Alle de tre listene som stiller til valg i Røst er såkalte felleslister.

Ikke problematisk, mener listetopp

Kun én flagger politiske partier, og det er Lista for Rødt, Senterpartiet og partiuavhengige fiskere.

Toppkandidaten her er senterpartimedlem Kari-Anne Nilsen.

GREIT: – At folk kommer ut og sier at de ikke er så partipolitisk uavhengig som de gir uttrykk for, det synes jeg er redelig, sier hun. Foto: Tor Sivertstøl / Tindefilm

Hun synes ikke det var et problem at en annen toppkandidat meldte seg inn i hennes parti, men sto på en annen liste sin liste.

– Det er så få i denne kommunen at vi må samarbeide uansett hva tilhørigheten er, sier Nilsen.

– Useriøst

Rune Ellingsen er toppkandidaten til Sentrumslista på Røst. Han tror Mikalsens valg er lite gjennomtenkt.

KONKURRENTEN: Ordførerkandidat og leder for Sentrumslista på Røst, Rune Ellingsen, tror Mikalsen kan fremstå som vinglete. Foto: kari skeie / nrk

– Det kan jo virke litt useriøst. Det er lett å tenke at hun har prøvd å slå politisk mynt på et parti som er i medgang, sier Ellingsen.

– Er det kaos på Røst nå, rett før valget?

– Hos oss på Sentrumslista er det ikke kaos, men hos de andre to kan det se ut til at det er kaotisk. Jeg har ikke hørt om en lignende situasjon under et kommunevalg før, sier han.