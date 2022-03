I samme tidsrom som Russland invaderte Ukraina opplevde satellitten KA-SAT utfall.

Det merket Arnold Stormo fra Fauske. Torsdag morgen klokken seks mistet han både telefon- og bredbåndsdekning.

Det amerikanske selskapet Viasat INC eier den utsatte satellitten. Hittil kan de ikke gå ut med en årsak. Selskapet kan imidlertid bekrefte at de har noen mistanker, sier Viasat til Inside Telecom.

– Vår etterforskning av utfallet fortsetter, men så langt tror vi det er forårsaket av en cyberhendelse, forteller visekommunikasjonssjef Christina Phillips i Viasat til avisen.

– Jeg mistet alt

På Fauske i Nordland sitter nå Stormo uten noen mulighet til å drive postordrefirmaet sitt.

– Jeg mistet plutselig alt på torsdag, forklarer han.

I 2016 fikk han installert satellittbredbånd, da han lenge hadde slitt med både mobil- og bredbåndsdekning.

Stormos internettleverandør, Bigblu, er en av de norske selskapene som nå er rammet av hendelsen.

– Bigblu har vært i kontakt meg i hvert fall to ganger om dagen siden dette startet, men de har ikke funnet noen løsning enda.

En tydelig oppgitt Stormo sier han forstår at situasjonen fortsatt er uklar for alle parter.

– Jeg er avhengig av satellitten for å drive firmaet mitt, nå renner det jo ut penger, stadfester han.

Han legger til at han skjønner at han bare må vente å se hva som skjer.

Stormo driver et postordrefirma og er avhengig satellittbredbånd. Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Det stemmer at det er utfordring med Viasat KA-SAT som rammer deler av våre kunder som har tjenester via satellitt, sier daglig leder i Bigblu Stig Myklebust til NTB.

Videre legger Myklebust til at han ikke ønsker å spekulere i noen årsak enda.

Svært usikker informasjon

Europeiske myndigheter er varslet og bistår i etterforskingen, sammen med et tredjeparts cybersikkerhetsfirma, opplyser Phillips i Viasat.

Videre informerer de om at det hittil ingenting tyder på at kundedata er involvert og at det kun er noen bredbåndskunder som er rammet.

Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom) følger med på saken. De har enda ikke mottatt informasjon om at hendelsen kan knyttes til krigen i Ukraina.

– Viasat er sparsommelig i sine uttalelser til mediene og har i sine uttalelser fortalt at de mistenker cyberangrep. Viasat peker imidlertid ikke på hvilke deler av infrastruktur som er rammet eller mistenkte aktører, sier fungerende seksjonssjef Ole Kristoffer Dybvik Apeland i Nkom EkomCERT i en e-post til NTB.

Han mener manglende informasjon fra om hendelsen fører til mye spekulasjon.

Han forteller at på nåværende tidspunkt er det vanskelig å si noe sikkert om årsaken. Informasjonen ansees som svært usikker og kan ikke attribueres til russisk aktivitet.