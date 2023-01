SAS streiken ble avsluttet i sommer, men den skaper fortsatt frustrasjon.

Før jul skrev NRK om familien i Bodø som hadde kjempet en kamp med SAS for å få pengene sine tilbake.

Det ble en langdryg og komplisert affære. For familien sto det 90.000 kroner på spill.

I etterkant har NRK fått flere titalls e-poster med lignende historier fra personer som hevder de sliter med å få igjen penger de har krav på fra SAS.

Felles for kravene mot SAS er at det er snakk om flere titalls tusen kroner, og at disse angivelig skal være vanskelig å få betalt tilbake.

Antallet klager har vært mange flere.

150 pågående saker

I løpet av 2022 fikk den norske transportklagenemnda 280 klager etter SAS sin pilotstreik.

– Nemnda behandlet de første streikesakene i slutten av november. Klager fikk medhold i alle fire saker i november.

Daglig leder av Norsk Reiselivsforum, Cecilie Asak Oftedahl, kan fortelle at de fortsatt han mange pågående saker som omhandler tilbakebetaling etter streiken.

– I nemnda i desember ble to saker behandlet – en klager fikk medhold og en klager fikk ikke medhold.

Noen saker er avsluttet, enten på grunn av manglende dokumentasjon eller forlik. Men fortsatt har klagenemnda mange saker på bordet.

– Vi har cirka 150 saker om streiken som fortsatt er under behandling hos oss.

Følger nøye med på saken

I tillegg mottok Forbrukerrådet 1040 henvendelser om SAS i fjor. Det er rundt 40 prosent av alle henvendelsene om luftfart det året.

– Svært mange av disse henvendelsene handler om personer som har hatt problemer med refusjon som følge av pilotstreiken i fellesferien i 2022.

Det sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Thomas Iversen i forbrukerrådet sier at de har mottatt mange henvendelser etter pilotstreiken. Foto: Forbrukerrådet

Nå følger Luftfartstilsynet nøye med på saken.

I oktober og november ble SAS ilagt 200.000 kroner i tvangsmulkt fra Luftfartstilsynet på grunn av forsinket erstatning til kunder.

Luftfartstilsynet vurderte en tredje bot, men landet i november på at SAS skulle slippe. Flyselskapet sa da at det kun gjensto noe sporadiske tilfeller er refusjon ikke var utbetalt.

Les også: Folk «klikker» oftere enn noen gang på norske fly

Aktuelt med nye sanksjoner

Nå vurderer Luftfartstilsynet om det er grunnlag for en ny bot.

Innen 5. januar må SAS besvare en rekke spørsmål fra Luftfartstilsynet om deres rutiner for tilbakebetaling.

– Hvis SAS kommer med svar som ikke er tilfredsstillende, kan det være aktuelt med nye sanksjoner, som for eksempel ny runde med tvangsmulkt.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Håvard Vikheim, til NRK.

Kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Håvard Vikheim, har klare krav til hva de forventer fra SAS. Foto: Luftfartstilsynet

Flyselskapet skal ved flere anledninger selv ha meldt at samtlige krav vil være ferdigbehandlet ved årsskiftet.

Derfor var ikke sanksjoner nødvendig før nyttår, kommer det fram i et brev Luftfartstilsynet sendte SAS 15. desember.

– Selskapet selv har sagt at de skal være i mål med alle tilbakebetalinger i løpet av 2022, og da må vi jo forvente at de er det.

Vikheim sier imidlertid at de har fått indikasjoner fra publikum på at dette ikke stemmer, men ønsker først å høre hva SAS har å si.

– Vi har bedt selskapet om å redegjøre for hvorfor det tar sånn tid, og hvilke rutiner og systemer de har for å håndtere disse sakene, sier han

– Hvis vi kan dokumentere et avvik på hva som meldes inn til oss og hva selskapet melder, så er det noe vi har lyst til å se nærmere på.

Luftfartstilsynets spørsmål til SAS: Ekspandér faktaboks • Hvilke retningslinjer og prosedyrer ligger til grunn for saksbehandlingen av passasjerkravene? • Hvilke begrunnelser gir SAS for ikke å utbetale forsinkelsesrenter? • Hvordan sikrer SAS at retningslinjene blir fulgt? Finnes det et kvalitetssystem på dette området? • Hvor stor andel av kravene – prosentvis – inneholder et element av forsinkelsesrenter? • Hvordan vil SAS håndtere passasjerer som mener ikke å ha fått forsinkelsesrenter, til tross for at vilkårene i forsinkelsesrenteloven § 2 er oppfylt?

Ønsker en ryddig prosess

I en e-post til NRK bekrefter pressesjef i SAS Norge Tonje Sund at de har mottatt spørsmål fra Luftfartstilsynet som skal besvares innen utgangen av 5. januar.

– Det er naturlig å svare tilsynet før vi kommenterer i media, for å sikre en ryddig prosess.

Brevet fra SAS til Luftfartstilsynet vil være offentlig tilgjengelig, i tråd med offentlighetsloven, opplyser hun.

Pressesjef i SAS Norge Tonje Sund beklager ovenfor de berørte at tilbakebetalingsprosessen har tatt lang tid. Foto: Vilde Helljesen

Tidligere har Sund påpekt overfor NRK at SAS har stått i en ekstraordinær situasjon av historiske proporsjoner.

Nær 400.000 kunder ble rammet av streiken. Og veldig mange av sakene håndteres manuelt og individulet for å sikre at det blir riktig, skrev hun.

«Så selv om vi har tidoblet tempoet i håndteringen på kundesupport, så blir det dessverre ventetid. Jeg vil våge å påstå at det ikke er det kundesenter i verden som er rigget for å håndtere en slik topp helt sømløst. For å sette i perspektiv, så har vi mottatt like mange saker som et større norsk forsikringsselskap behandler i løpet av et helt år.»

Hun la til at det ble jobbet på høygir for å løse hver enkelt sak så raskt som mulig og innen utgangen av desember.