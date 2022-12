Norges nye redningshelikopter kan fortsatt ikke lande i Oslo

En konge abdiserer.

I over femti år har Sea King reddet folk i nød og vanskeligheter.

På mandag tar SAR Queen over hovedoppdraget i Norge, med unntak av på Rygge flyplass.

– Det er som å gå fra en 72-modell boble til en selvkjørende Tesla, sier oberstløytnant i 330 skvadron Svein Tore Pettersen.

Oberstløytnant i 330 skvadron Svein Tore Pettersen mener utbyttingen av redningshelikopter er et stort skritt for Norges beredskap. Foto: Ola Helness / NRK

Sammenlignet med Sea King har SAR Queen bedre sensorkapasitet, rekkevidde og en forbedret evne til operasjoner i ekstreme og kalde værforhold, ifølge Pettersen.

– Der vi før brukte timevis på å lete i krevende terreng med kart og kompass, kan vi nå bare skanne terrenget og spore mobiltelefonen.

Les også: Nye redningshelikoptre har fått én ny landingsplass på ett og et halvt år

Har satt opp varsellampe

På grunn av sterk rotorvind har SAR Queen fått mye kritikk.

Det har kun mulighet til å lande på 7 av 21 akuttsykehus i Norge.

Nordlandssykehuset i Bodø er et av de. Likevel må det gjøres tilpasninger.

Området utenfor gamle hovedinngangen til sykehuset må begrenses for ferdsel ved landing og avgang, melder Nordlandssykehuset i ei pressemelding.

Da et av de nye helikoptrene skulle lande på St. Olavs hospital i Trondheim i 2021, ble det virvlet opp grus og småstein som traff en ambulanse og skadet en ambulansearbeider.

Områdeleder for Securitas ved St. Olavs hospital i Trondheim, Terje Holm, tidligere sagt til NRK at de er nødt til å stenge av områder for trafikk, både for gående og alt på hjul.

– Noen ganger er det svært vanskelig å holde seg på beina, selv om vi er voksne mennesker som vet hva som kommer. Det er et enormt lufttrykk.

Videoen viser hvor mye vind som kommer ved landing av SAR Queen. Du trenger javascript for å se video. Videoen viser hvor mye vind som kommer ved landing av SAR Queen.

På Nordlandssykehuset i Bodø er det etablert et eget varslingssystem for å unngå at noe lignende skal skje under landing.

– Det er satt opp skilt med blinkende lys som forteller at man skal forlate området. Det anmodes å følge skiltingen og forlate området ved blinkende rødt lys, sier sikkerhetssjef Øystein Hoel i pressemeldingen.

På grunn av økt rotorvind har Nordlandssykehuset valgt å sette opp en varsellampe. Foto: Ola Helness / NRK

Selv om dronningen SAR Queen tar over, skal det i Bodø være en Sea King i backup.

Det skal det ikke være hverken i Florø, Sola, Ørland eller Banak, men i Rygge får kongen regjere litt lenger.

Der vil det være fem Sea King og bare en SAR Queen i enda ett snaut år.

– Vi må gjøre ting annerledes

Oberstløytnanten sier likevel at det ikke er et stort problem.

– Det skal i teorien ikke få noen konsekvenser. Vi må bare gjøre ting litt annerledes enn før, sier han og legger til:

– Vi må kanskje lande litt lenger unna eller på litt større plass. Det skal ikke ha noen praktisk betydning på det å kunne lande i terreng og langas kysten.

Han forteller de på noen sykehus har behov for å lande på taket. De andre sykehusene har stort sett landeplasser i nærheten.

Helt siden 70-tallet har helikoptertypen Sea King vært i lufta over Norge. Foto: Ksenia Novikova

Av de store regionsykehusene er det bare Ullevål som ikke formelt sett er godkjent for landing, forteller Pettersen.

I Trondheim, Bodø og Bergen blir det stadig gjennomført rutinemessige operasjoner.

– Det ikke en utfordring i det hele tatt.

Pettersen mener Trondheim er et bevis på at SAR Queen fungerer, da de ikke har hatt noen problemer der.

– De bildene som vises er tatt under testlandinger i forkant for å fremprovosere «worst case» scenario.

Et 50 års samhold er over

– Jeg er stolt av det nye flaggskipet i norsk redningstjeneste og ikke minst folka som jobber her som kommer til å redde mange folk i årene som kommer.

Det sier justisminister Emilie Enger Mehl.

– Dette er et enormt løft for beredskapen langs hele kysten vår og på havet, sier justisminister Emilie Enger Mehl. Foto: Ola Helness / NRK

Hun sier det er vemodig å parkere Sea Kingen etter nesten 50 års samhold.

– Vi skal ta med oss all den gode kompetansen som er bygd opp gjennom de femti årene videre inn i SAR Queen

– Er det tidsmessig godt nok at SAR Queen ikke kan lande på flere sykehus?

– SAR Queen vil være et enormt løft for responsen som i mange tilfeller kommer raskere fram og lenger ut enn det Sea Kingen kunne.

Mehl sier at de hele tiden arbeider med å gjøre responstiden til helikoptrene så kort som mulig.

– Vi vet at minutter kan telle mye i visse situasjoner.

LES OGSÅ:

Les også: Krever løsning for nye helikoptre: – Dette kan ikke fortsette