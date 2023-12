Kanskje har du planlagt eit lite julebesøk til helga.

Men bor du vest eller nord i landet er rådet til meteorologen og snøskredvarslarane klart:

Ikkje dra deg ut på ein køyretur som ikkje er heilt naudsynt.

Det er nemleg meldt mykje vêr fredag og laurdag.

Raudt fare for snøskred i Nordland og Vestland

Markus Eckerstorfer, vaktleiar snøskred fortel at dei oppgraderer farevarslet til faregrad fire, altså raudt varsel, for områder både i Nordland og i Vestland.

– Ved Svartisen på Helgeland og Nord-Trøndelag sør for Helgeland blir det raudt varsel for snøskred laurdag.

Eckerstorfer fortel at det berre er når det er faregrad fire på varselet at varslet for helgeland óg gjeld Nord-Trøndelag.

Meteorologisk institutt har allereie ute farevarsel for glatt veg i Trøndelag og Helgeland torsdag kveld. Foto: skjermdump / meteorologisk institutt

– Vil trafikken bli påverka av snøskreda denne helga?

– Snøskredvarselet gjeld for heile regionen, men at det førebels er vanskeleg å seie heilt sikkert kvar skreda vil gå og kor store dei vil bli, seier Eckerstorfer.

Faregrader for snøskred Ekspander/minimer faktaboks Varsom.no opererer med fem forskjellige farenivå for snøskred. Faregrad 1 - liten

Faregrad 2 - moderat fare

Faregrad 3 - betydeleg fare

Faregrad 4 - stor fare

Faregrad 5 - svært stor fare. Faregrad 5 er sjeldan, men er viktig i beredskap for skred mot veg, bane, infrastruktur og bebyggelse. Ved grad 5 frarådes all ferdsel. Kjelde: varsom.no

Også Vestlandet får raudt farevarsel på snøskred på Sunnmøre, inrde Fjordane og indre Sogn og Voss.

– Skredfaren tar seg opp allereie i morgon. Noko stader får betydelig faregrad 3, men på laurdag er det faregrad 4.

Men han legg til at det kan vere at varselet blir juster ned dersom vêrprognosane endrar seg.

– Det er ulik skredfare i resten av landet, men høgast skredfare blir rundt Svartisen og vestlandet Sunnmøre til Hardanger. Slik ser det ut ifrå vêrprognosane nå, seier vaktleiaren.

Skal du ut med bil, bør du ha kontroll på farevarsla yr på varsom.no.

Han legg til at dei òg har ute snøskredvarsel på Svalbard.

Vegtrafikksentralen nord: – Alle mann til pumpene

Håvard Langmoe, driftsleiar i Vegtrafikksentralen Nord, fortel at dei og brøytemannskap i Nordland er budde på vêret som kjem.

– Først blir det mykje snø, så begynner det å regne. Då blir det glatt. Det kjem til å bli vanskelege køyreforhold, seier han.

– Alt mannskap kjem til å vere ute. Det blir alle mann til pumpene kan du seie.

Han fortel at dei som er ute på vegane førebuer seg på det som kjem med å planlegge frie vatnveger i tillegg til at alt brøytemannskap er klare.

Årsaka til vêromslaget er ein atmosfærisk elv som treff Noreg fredag kveld. Foto: skjermdump / meteorologisk institutt

Langmoe seier dei er førebudd på stengde fjellovergangar. Særleg Saltfjellet og kanskje Beiarfjellet er utsett.

Difor ber han folk som har tenkt seg ut på vegen om smørje seg med tolmod, og ta høgde for kø dersom det blir behov for bilberging. Spesielt vogntog trur han vil få problem.

– Eg ville vurdert sterkt om eg ville reist på laurdag eller om det går an å utsette reisa til over helga. Det vil bli utfordrande å reise over fjellovergangar på laurdag.

Driftsleiaren seier dei forventar fleire varsel om både snøfokk og regn.

– Kan det bli skredfare som går ut over veg også?

– Vi har ein del skredutsett veg i nordland som kan bli vurdert stengt. Vegfagleg personell i samråd med geolog vil i tilfelle ta den avgjerda. Dei vurderer meldingane som kjem og gjer observasjonar i terrenget.

Han seier det vil ta tid før alt av vegnett er strødd. Jo verre vêret blir, jo lenger tid vil det ta.

– Vi får alt som kan komme av dårleg vêr og føre. Vi får full pakke kan du si.

Statsmeteorologen: – Mykje vêr

– Det er mykje vêr på veg inn over Noreg, fortel statsmeteorolog, Tone Christin Thaule.

Førebels er det gult varsel på snøskred for heile Nord-Noreg bortsett frå på vidda og i Aust- Finnmark på yr.

– Det er venta regn i område som nå har snø. Det kan bli ei utfordring i trafikken, seier statsmeteorologen.

Det er venta ein del vind frå aust. Det gjer også at skipstrafikken kan bli råka.

Difor er det ute gult farevarsel for ising på skip i kyst og fjordstrøk i Finnmark.

– Dette vêret kjem til å påverke heile Noreg. I dag er det eit lågtrykk som ligg på Vestlandet og fir regn. Dette vil trekke nordover og gi vindauking der, fortel Thaule.

Men sjølv om det allereie regnar, er det mot helga det vil bli utfordrande på Vestlandet.

Natt til laurdag kjem nemleg eit nytt vêrsystem som vil gi meir nedbør.

– Laurdag morgon trekker dette regnvêret vidare til Nordland. Nokon stader kjem det til å felle som snø.

Meteorologen fortel at vêret kjem frå vest i Atlanterhavet. Det plukket opp nedbør over lang distanse. Det er dette som no vil gi utfordringar med nedbør.

I Folldal, nord i Innlandet fylke blei det natt til torsdag måla -31,3 grader. I Karasjok nådde gradestokken 32,5.

– Sidan det har vore veldig kaldt på førehand kan snøen bremse opp vatnet. Det kan gjere at vatnet har problem med å renne vekk, seier Thaule.