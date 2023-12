– Vi sender ut et forvarsel for Nordland fylke med stor fare for snøskred, faregrad fire, sier Markus Eckerstorfer, vaktleder i Snøskredvarslingen

Faregrad fire tilsvarer rødt farevarsel, som er den nest høyeste faregraden.

Det ventes lokalt opp mot 15 millimeter nedbør som snø i Helgeland, svartisen, Lofoten og Vesterålen.

Mildværet vil også treffe andre steder i landet. Blant annet deler av Vestlandet.

Eckerstorfer sier dette øker faren for naturlige utløste skred.

– Faregrad fire vil si det er fare for store naturlige utløste snøskred, og disse kan nå veier for eksempel, sier Eckerstorfer.

Faregrader for snøskred Ekspander/minimer faktaboks Varsom.no opererer med fem forskjellige farenivå for snøskred. Faregrad 1 - liten

Faregrad 2 - moderat fare

Faregrad 3 - betydeleg fare

Faregrad 4 - stor fare

Faregrad 5 - svært stor fare. Faregrad 5 er sjeldan, men er viktig i beredskap for skred mot veg, bane, infrastruktur og bebyggelse. Ved grad 5 frarådes all ferdsel. Kjelde: varsom.no

Helgeland og Hardanger verst

Varsom anbefaler ingen å oppsøke skredterreng.

– Dette kan bety økende sannsynlighet for skred, men også økte konsekvenser av skredene. Ofte er det en kombinasjon av begge, sier Eckerstorfer.

– Vi kommer også til å sende ut et forvarsel for mulig faregrad fire for Vestland fylke, sier Eckerstorfer.

Det kan bli verst på Helgeland og i Hardanger.

– Det er vanskelig å si hvor det blir verst, men de prognosene vi har akkurat nå så er det Svartisen og Helgeland. Der kommer det lokalt 40–50 millimeter nedbør.

Lavtrykket som treffer Norge til helgen, kan kalles en atmosfærisk elv. Om den legger seg i ro over Norge, kan det komme store mengder nedbør.

Det opplyser Meteorologene på X/Twitter.

Atmosfæriske elver er varm, fuktig luft fra Atlanterhavet som fraktes ved hjelp av kraftige vinder i atmosfæren. Når luftmassene kommer til Norge, fører fjellene til at vanndampen blir omgjort til regn.

Lavtrykket bringer også med seg en værsirkulasjon som vil gi skikkelig mildvær.

Plussgradene vil boltre seg rundt i hele landet inn mot helgen, men på Vestlandet er mildværet ventet å treffe allerede på onsdag, skriver NTB.

Sender ut Forvarsel

Vanligvis sender varsom kun ut varsel for 24 timer av gangen, men nå har de valgt å starte en ny praksis.

Fra nå av skal de sende ut forvarsel til beredskapsapparatet i kommunene en stund i forveien.

– Det betyr at når det er en mulig faregrad fire eller fem- situasjon så sender vi det ut noen dager i forkant med ønske å advare beredskapsapparatet, sier Eckerstorfer.

I beredskapsapparatet sitter blant andre folk fra kommunen, fylket, politi og Vegvesenet.

Denne praksisen er ny fra i år.

– Vi ønsker at beredskapsapparatet skal ha litt tid på seg til å være forberedt på faregrad fire eller fem, sier Eckerstorfer.

Asgeir Jordbru er fylkesberedskapssjef i Nordland. Han er ikke overrasket over farevarslet.

– Jeg ante at det ville komme. Ved faregrad fire vil vi gjøre en vurdering av innholdet, og varsle videre til kommunene og fylkesberedskapsrådet.

Ved siden av skredfaren i fjellet, sier Jordbru bekymringen er knyttet til transporten langs veiene i fylket.

– Gjennom vinteren får du et kulelager med snø nederst, med løs snø oppå. Når det kommer regn på toppen, kan det gå skred. Om skredet går mot vei kan det bli farlig.

Han bekymrer seg også for at det kan bli mange glatte veier, siden det ligger en del snø på veiene i dag.

Flere skredulykker ved pent vær

Røde Kors hjelpekorps har beredskap hele skisesongen, men trapper opp når det er meldt pent vær kombinert med fare for skred. Ved faregrad fire er det gjerne meldt mye nedbør, vind og mildvær.

– Da er det færre som går topptur, og veldig sjelden noen som omkommer i fjellet, sier Tormod Eldholm, leder ressursgruppe skred Røde Kors hjelpekorps.

Tormod Eldholm er leder ressursgruppe skred Røde Kors hjelpekorps. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

Han mener faren er større for skred mot infrastruktur og vei. Selv om været blir krevende mange steder, er det likevel mulig å ta skiene fatt med riktig planlegging, legger han til.

– Det finnes turer i mer slakt terreng som er helt trygge på faregrad fire. Det viktigste er å holde seg unna bratte områder, og å bruke varslingen vi har, som er veldig god i Norge. Vi ser oftere skredulykker med skiløpere ved faregrad to og tre, for da glemmer folk gjerne skredfaren.