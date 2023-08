– Det er synd at de må drive på sånn, jeg skjønner ikke motivasjonen, sier Stein Tore Tøsse.

I midten av juni var Tøsse på Idyll-festivalen i Fredrikstad. På scenen stod blant andre gruppa Roc Boyz.

Den siste uka har de fått en del kritikk, etter at gruppa fra Bærum viste en video hvor to kvinner hadde sex, under en festival i Bodø.

NRK har i etterkant fått innspill fra flere kilder på at den samme videoen har vært en del av showet på flere festivaler i år, deriblant i Fredrikstad.

Idyll-festivalen er åpen også for folk under 18 år. Stein Tore Tøsse og kona hadde derfor tatt med seg deres 13 år gamle sønn på årets festival.

Tøsse forteller at sønnen og en kompis gikk sammen for å få med seg konserten til rap-trioen fra Bærum.

De kom imidlertid raskt tilbake til foreldrene.

Stein Tore Tøsse og kona på Idyll-festivalen. Foto: Privat

– De syntes videoen var ubehagelig, så de ville ikke være der, sier faren til 13-åringen.

NRK har vært i kontakt med festivalsjef for Idyll, Terje Olsen, som kan fortelle at saken er helt ny for dem.

– Vi har ingen innsikt i våre artisters sceneshow. Vi ønsker ikke å uttale oss ytterligere per nå, skriver han i en e-post.

Roc Boyz har fått mye kritikk for bruken av den pornografiske videoen, som også kan vise seg å være straffbar.

Skjønner ikke motivasjonen bak

Den omstridte videoene er brukt blant annet på Foynhagen i Tønsberg, Palmesus i Kristiansand og Idyll i Fredrikstad i tillegg til på Opptur i Bodø. Det viser NRKs gjennomgang.

Å vise videoen for et voksent publikum er ikke straffbart, ifølge politiet i Nordland. Men når den vises for mindreårige blir det en annen sak.

Under Palmesus-festivalen i Kristiansand tidligere denne sommeren ble samme video vist på skjermen under Roc Boyz sin konsert, sier en video innsendt av en tipser til NRK. Du trenger javascript for å se video. Under Palmesus-festivalen i Kristiansand tidligere denne sommeren ble samme video vist på skjermen under Roc Boyz sin konsert, sier en video innsendt av en tipser til NRK.

Politiinspektør ved Nordland politidistrikt, Bjarte Walla, bekrefter at det er det forbudt å vise pornografi til personer under 18 år.

Vurderingen i slike saker kan variere ut ifra hvilke mindreårige det er snakk om.

– Mindreårige omfatter alle under 18 år, og det kan tenkes at vurderingen etter bestemmelsen her blir ulik ut fra om de mindreårige er 16, 10 eller seks år gamle, sier Walla.

For de yngste kan slik visning av pornografi omfavne en annen del av straffeloven som omhandler seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd ovenfor barn under 16 år.

Politiinspektør Bjarte Walla forteller at det kan være straffbart å vise den aktuelle videoen til mindreårige. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

– En eventuell straffbarhet for vise pornografi er uansett avhengig av en konkret vurdering av omstendighetene rundt selve fremvisningen, sier Walla.

Øst politidistrikt har ikke mottatt noen anmeldelser etter Roc Boyz' konsert på Idyll-festivalen og ønsker ikke uttale seg nærmere i saken.

Men videoen er ikke det eneste Roc Boyz får kritikk for.

– De må ta seg sammen for å fortsette å ha en jobb

Like før konserten i Bodø var rapgruppa på andre siden av Vestfjorden, på Høllafæst i Svolvær.

Der skal medlemmene av gruppen blant annet ha kalt hverandre «gay» og slengt nedsettende kommentarer om en annen artist, før de trakk tilbake utsagnet.

Festivalsjef Petter Greger Erlbeck fikk ikke med seg kommentarene selv, men har sett opptak av konserten i ettertid. Han kaller utsagnene uakseptable.

– Hadde jeg vært til stede hadde de blitt tatt av scenen med en gang.

Festivalsjefen sier det er viktig at det som blir levert fra scenen er i tråd med verdiene til festivalen.

Høllafæst er en musikkfestival i Svolvær i Lofoten. Foto: privat

– Vi som festival har som første gang vært nødt til å sette oss ned finne ut hva som er greit og ikke. De må ta seg sammen for å fortsette å ha en jobb, sier Erlbeck, og legger til at de ikke mistenker Roc Boyz for å faktisk mene det de sier.

– De er offentlige personer og burde være på et annet nivå i hvordan de oppfører seg. De har mange som følger med og ser opp til dem. Vi lever i 2023 og har heldigvis utviklet oss i retning av å ha litt bevissthet ovenfor medmennesker.

Skyldte på teknisk feil

Stein Tore Tøsse, som var på Idyll-festivalen i juni, reagerer på måten Roc Boyz har håndtert medieoppslagene i ettertid.

Tirsdag hevdet Roc Boyz sin manager, Dennis Kiil i Kiil MGMT, at videoen ble spilt av på grunn av en teknisk feil på Opptur-festivalen i Bodø.

– Det er det dummeste jeg har hørt. Hvis de ønsker en diskusjon, så kan de stå for det og si hva de har gjort. Ikke late som om et er en teknisk feil, for det er det jo ikke, sier Stein Tore Tøsse.

Kiil svarte mer utdypende på kritikken til NRK da videoen var tema under Dagsnytt 18.

– Vi har et kunstnerisk budskap. Kunsten gir faen. Opphev sexkjøpsloven. Og vi støtter pride.

NRK sendte torsdag flere spørsmål til Kiil.

Spørsmål fra NRK til Roc Boyz: Ekspander/minimer faktaboks – Dere har tidligere uttalt at teknisk feil var årsaken til at videoen ble vist. Hvordan kan dere da forklare at samme video har blitt vist på festivalscener over hele landet i sommer? – På festivalen Idyll i Fredrikstad var det mindreårige til stede da videoen ble vist, da festivalen er åpen for alle aldersgrupper. Er det noe dere tenkte over før videoen ble spilt av? – Ifølge politiet er fremvisning av porno for mindreårige et lovbrudd. Hvordan forholder dere til det? – Vil dere kommentere oppførelsen på Høllafest?

Svaret NRK til slutt fikk er ikke veldig oppklarende.

Vi siterer direkte:

«Vi kommer ikke til å svare på fler spørsmål før dere kjøper rettighetene til filmen Fatso og viser den på NRK TV ettersom dette er vår favoritt film».

Til Lofotposten sier Kiil:

– Vi respekterer og er glade i alle mennesker.