Unge jenter selger fotbilder på Snapchat

Da «Vilde» var 17 år fikk hun en venneforespørsel på Snapchat.

Vilde er ikke hennes ekte navn. NRK har valgt å anonymisere henne og vennene hennes, og har derfor gitt de andre navn.

En ukjent mann har lagt henne til som venn. Selv om hun ikke kjenner han, velger hun å godta forespørselen.

Så tikker det inn en melding.

«Vilde» sitter sammen med venninnen «Emma». De åpner meldingen sammen.

De ser på hverandre. Mannen har et rart spørsmål. Han spør om å få se føttene hennes.

Prisen han vil betale? 200 kroner.

– Jeg kan ikke gjøre det, sier «Vilde» sjokkert til venninnen.

«Vilde» og venninnene sier det er vanlig blant unge å godkjenne ukjente venneforespørsler på Snapchat. Foto: Ida Harr Overland / NRK

Kan føre til problemer

– Det er et omfattende problem at barn og unge selger bilder av seg selv, sier Ivar Stokkereit, fagsjef i Barneombudet.

Stokkereit er bekymret for at unge risikerer at bildene lever sitt eget liv på internett, selv om det bare er bilder av føtter. Han håper at mange vet om det, og at unge tenker seg godt om før de velger å selge et bilde.

– Veldig mange barn og unge har god kompetanse på nett, og vet hva som skjer når man deler et bilde. Det er fortsatt viktig at de tenker over de langsiktige konsekvensene som kan oppstå, sier Stokkereit.

Deltidsjobb

Det er første gang «Vilde» og «Emma» har fått tilbud om å tjene penger på et bilde.

Jentene går på videregående, 200 kroner er mye penger for dem.

For å trygge jentene sender mannen et lite beløp til «Vilde». Hun er fortsatt skeptisk, men «Emma» ser ikke problemet. Det er jo bare føtter?

De ender opp med å sende bilde av føttene til «Emma», fra «Vildes» snapchat. Pengene tikker inn med det samme.

«Vildes» navn og nummer og, «Emmas» føtter. De deler pengene.

Senere forteller de om pengene til venninnen «Oda».

Hun blir også med på å sende bilder til mannen.

Det blir starten på en deltidsjobb de aldri hadde planlagt å ha.

Søte tær i sandaler

– Jeg tror det er underkommunisert hvor mange som tenner på føtter, sier sexolog Aud Jektvik.

Sexolog Aud Jektvik er spesialist på seksuelt mangfold. Foto: Ida Harr Overland / NRK

Hun mener grunnen til at mange synes det høres rart ut å bli seksuelt opphisset av føtter, er at vi har et stort tabu i samfunnet vårt for å snakke om seksualitet.

Det er vanskelig å si sikkert hvorfor noen tenner på føtter, men Jektvik tror det blant annet kan handle om at vi ikke ser de så ofte.

– Føttene kommer mest frem på sommeren, i søte sandaler og kanskje litt ekstra tatt vare på. Det kan gjøre det ekstra spennende.

Sexolog Aud Jektvik forklarer at det estetiske med formen på foten og søte tær kan virke tiltrekkende for noen. Foto: Ida Harr Overland / NRK

I tillegg peker Jektvik på at mange har veldig følsomme føtter, og at det derfor kan være godt at noen tar på dem.

Det er ikke et langt steg å gå fra å like fotmassasje, til å også bringe dette inn i sex, sier hun.

Får tilbake seksualiserte videoer

Selv om det bare er føtter for «Vilde», «Emma» og «Oda», får de seksuelle videoer tilbake fra mannen.

Noen ganger kan han også sende penger kun for å få sende slike videoer, uten at de sender bilder tilbake.

Mannen sendte seksualiserte videoer tilbake til jentene, både av seg selv og lenker til pornografiske nettsider. Foto: Ida Harr Overland / NRK

Men jentene må være raske til å svare. Svarer de for sent går han til noen andre.

«Vilde», «Emma» og «Oda» tror ikke at de er de eneste som har fått venneforespørsler og meldinger fra denne mannen.

«Vilde» snakket en gang med en annen jente om han. Da fortalte jenta at hun også hadde solgt bilder til mannen.

Ikke bare fotfetisj

– Å tenne på føtter er normalt, men de som spør om bilder fra fremmede er ikke de typiske fotfetisjistene, sier sexolog Jektvik.

Hun tror grunnen til at noen velger å kjøpe bilder ikke handler kun om at de tenner på føtter, men at de tenner på nærheten det kan gi.

– Porno er lett tilgjengelig i dag, men det kan føles mer personlig å få bilder direkte fra en eller flere personer, sier hun.

Politiet bekymret for utviklingen

Politiet i Troms har ikke selv hatt saker med salg av fotbilder som utgangspunkt, men er ikke overrasket over at det forekommer.

– Vi er godt kjent med fenomenet at barn og unge selger bilder av seg selv på internett, sier Ståle Luther, enhetsleder for forebygging, etterretning og etterforskning.

Ståle Luther, enhetsleder i Troms politidistrikt, er bekymret for unge som selger bilder av seg selv. Foto: Ida Harr Overland / NRK

Seksualiserte bilder av barn er ulovlig å dele og oppbevare. Om fotbilder er seksualiserte bilder, er utfordrende å definere, og kan ikke besvares på generelt grunnlag, ifølge Aase Widding, politiinspektør i Troms politidistrikt.

– Politiet forholder seg til konkrete straffesaker som etterforskes, og gjennom etterforskningen gjør politiet vurderinger av om for eksempel beslaglagt materiale seksualiserer eller viser overgrep mot barn, sier Widding i en e-post til NRK.

Luther er bekymret for utviklingen et forhold basert på salg av bilder kan ha.

– Det kan fort komme ut av kontroll, både på grunn av mas og ønsker om mer fra kjøperen, og de unges ønske om å tjene mer. Hvis man opplever det bør man avslutte relasjonen.

NRK har tidligere omtalt at barn nede i 8–10 års alderen selger nakenbilder av seg selv. Barneombudet, som blir kontaktet av bekymrede foreldre, har krevd tiltak fra myndighetene.

Maste om andre typer bilder

Det tok ikke lang tid før «Vilde», «Emma» og «Oda» fikk spørsmål om de kunne sende andre type bilder til mannen.

Han maste veldig om bilder der de viste mer.

– En gang maste han så mye om at jeg skulle sende bilde av lårene mine at jeg holdt på å gjøre det, sier «Vilde».

Men jentene hadde blitt enige om å aldri sende andre bilder.

Business var kodeordet mannen brukte for å spørre etter fotbilder. Foto: Ida Harr Overland / NRK

Jentene angrer ikke på at de solgte bildene. «Vilde» og «Oda» fikk kjærester, og sluttet etter hvert å svare mannen.

– Hele relasjonen er seksuell, selv om bildene ikke er seksuelle for oss. Han tenker på oss på en seksuell måte, men for oss er det bare føttene våre, sier «Oda».

«Vilde», «Emma» og «Oda» synes det er ekkelt å tenke på at mannen mest sannsynlig får bilder av andre jenter nå, som kanskje også bare er 17 år.

– Vi hadde hverandre til å passe på at vi holdt våre egne grenser. Er man alene om det kan det bli veldig skummelt.