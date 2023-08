Rapgruppa Roc Boyz fra Bærum var en av hovedattraksjonene under helgens Opptur-festival i Bodø.

Men i tillegg til musikk og showet på scenen, hadde bandet også egen underholdning på storskjermen.

Mens trioen hoppet rundt på scenen og rappet til låten «MISSFÖRSTÅTT», kunne publikum samtidig se to kvinner ha sex på skjermen, og usensurerte kjønnsorganer.

Det kom sikkert overraskende på flere, det gjorde det i hvert fall på festivalsjef Ørjan Strand.

Han sier han ikke var klar over innholdet som ble vist på skjermene under festivalen.

PORNO PÅ SCENEN: To kvinner har sex med hverandre på storskjermen bak Roc Boyz. Du trenger javascript for å se video. PORNO PÅ SCENEN: To kvinner har sex med hverandre på storskjermen bak Roc Boyz.

Strand ønsker ikke å svare på spørsmål fra NRK, men sier i en kort kommentar at de som festivalarrangør ikke blander seg borti seg artistenes kunstneriske frihet.

NRK har spurt sjefredaktør i kulturavisen Subjekt, Danby Choi, om hva han tenker om pornostuntet.

– Dersom det er regelrett pornografi de har vist på skjermen ber de jo om bråk, og bråk skal de nok få, svarer han.

Trioen Roc Boyz, her på Palmesus. Gruppen har laget musikk siden 2020 og oppnådde suksess i 2022 med låten «Bonanza». Foto: Tom Øverlie / NRK P3

– Gjør noe med holdningene

Organisasjonen Nok. Nordland frykter at videoen kan bidra til større sexpress blant de unge.

– Det er jo forskjell på porno og seksuelt innhold, men det vi ser på videoen her er direkte porno, sier daglig leder Ingrid Bjørnli.

Hun synes ikke noe om å presse pornografi på publikum uten at de har samtykket til det.

– De har jo ikke selv valgt å se dette.

– Du vet ikke hvem som står i publikum og hva de har opplevd eller hva det kan gjøre med dem.

Ingrid Bjørnli i Nok Nordland frykter hendelser som denne kan bidra til større press på unge. Foto: Privat

Hun sier at når porno vises på denne måten kan det bidra til at særlig unge jenter føler på et større press seksuelt.

– Vi har mange brukere som melder om sånne her type saker, at de føler at de blir presset til å gjøre ting de ikke synes er greit i utgangspunktet.

Bjørnli sier at pornoen generelt sett har blitt grovere, og at det bidrar til at folk gjør ting de egentlig ikke har lyst til.

– Men fordi de har sett det på porno så tenker de at det er normalt.

– Og vi ser jo på videoen at det er mange unge menn der. Det gjør noe med holdningene. Grensene blir kanskje pushet enda mer.

– Absolutt ugreit

Nordland KrFs førstekandidat Linda Helén Haukland mener det er et paradoks at midt i Barbie-feberen og etter Metoo, så brukes fortsatt kvinnekropper som underholdning på en sånn måte.

– Det er krevende på mange måter at kvinnekropper blir tingliggjort, og brukt som objekter.

Haukland var ikke selv på konserten, men har fått sett videoopptak fra opptredenen.

– Nå var dette en konsert for voksne, men vi har også en stor utfordring knyttet til barn og unge når det offentlige rom blir så knyttet til seksualisering, sier Linda Helén Haukland. Foto: ALEXANDER KJØNSØ KARLSEN / NRK

Hun mener hendelsen kan oppleves invaderende for publikummerne og deres seksuelle integritet.

– De vet ikke om dette er opptak av mindreårige eller prostituerte. Vi vet at pornoindustrien både har misbrukt barn og utsetter kvinner for menneskehandel.

Pornografi eller kunst?

Sjefredaktør Danby Choi forstår veldig godt at folk kan reagere.

– Hvis ikke så har Roc Boyz nok vært litt naive, forteller han.

– Samtidig er det slik at kunstnerisk ytringsfrihet omfatter veldig mye, også kontroversielle ytringer.

Danby Choi mener politikere bør være forsiktige med å blande seg inn i hva artister gjør på scenen: – Uansett hvor mye det skulle klø i fingrene etter å kritisere en sånn provoserende ytring, så skal altså politikerne vise en viss raushet og forståelse for armlengde-prinsippet. Politikerne skal ikke styre hva som vises på en festival og ikke. Foto: SUNNIVA GRIMSTAD HESTENES / NRK

Choi mener det er et viktig spørsmål i bunn. Hvem er det som bestemmer om det er pornografi eller kunst?

– Hvis de har gjort dette som et kunstnerisk virkemiddel så er det i beste fall en provokasjon og da må de også tåle å bli kritisert.

Han ser egentlig ikke noe stort problem med innholdet, så lenge artistene eier innholdet som ble vist selv.

– Noe som de sikkert ikke gjør.

Skylder på teknisk feil

NRK har spurt Roc Boyz manager Dennis Kiil i Kiil Mgmt om en kommentar til saken.

Han svarer i en e-post:

– Teknisk feil ellers ingen kommentar.

– Eier Roc Boyz rettighetene til filmmateriale de viste frem under konserten? Hvor kommer det fra?

– Viser til første svar, svarer Kiil.