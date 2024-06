• I helgen ble 33 elver stengt for laksefiske, noe som har ført til stor pågang av fiskere i Nordland.

• Grunneierne i lakseelven Vefsna i Nordland melder om betydelig pågang og mange henvendelser fra sportsfiskere som vil nordover.

• Stansen i laksefiske er midlertidig, men dersom det ikke blir en gjenåpning, spås det at mange vil reise nordover for å fiske.

• Miljødirektoratet har ennå ikke tatt stilling til hva som vil skje med lakseelvene nord for Trøndelag. En avgjørelse kommer 5. juli.

• Grunneierne i Nordland er forberedt på at det kan komme en stans også i deres elver.

• En rapport fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) estimerer at tapene fra laksestansen vil koste næringsdrivende om lag 330 millioner kroner – bare i Agder og Trøndelag.

