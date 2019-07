NRK har tidligere fortalt historien om Rema 1000-kjøttet som dukket opp i en frysedisk i Stillehavet.

Familien Sand Oppegård på fem ankret opp på øya Hiva Oa i Marquesene som er en del av Fransk Polynesia. De skulle handle proviant. Men til sin store overraskelse oppdaget de Rema 1000 sitt eget grillkjøtt i frysedisken på den lille butikken.

De lot seg ikke friste av kjøttpakken, og reiste videre.

Ved neste stopp på atollen Fakarava i landsbyen Rotoava skjer altså det samme igjen.

Like overrasket står familien på fem og stirrer ned i frysedisken.

– Denne gangen ble vi nødt til å kjøpe kjøttet, og det smakte kjempegodt, sier Guri Oppegård.

En snakkis i Stillehavet

I Fransk Polynesia treffer de andre nordmenn på jordomseiling. De har gjort samme oppdagelse som familien Sand Oppegård.

Hele gjengen på øya Nuku Hiva i Marquesasøyene i Fransk Polynesia. F.v. Guri G. Oppegård, Askil Sand Oppegård (10), Viljar Sand Oppegård (5), Oddvar K. Sand og Sigri Sand Oppegård (13). Foto: Privat

– Rema-kjøttet er blitt en snakkis blant nordmenn. Vi har ledd mye av det, sier Oppegård.

For selv om kjøttet kun distribueres i Norge, er kjøttet både slaktet og pakket i Uruguay.

Guri Gunnes Oppegård har en teori om at kjøttet kan være en del av et illegalt marked.

– En pakkefeil

Nå har Rema 1000 selv undersøkt hvordan deres produkter har endt opp i frysedisker på andre siden av jordkloden:

Kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, Mette Fossum. Foto: Pål Laukli

– Vi har vært i kontakt med produsenten i Uruguay, og fått vite at det har skjedd en pakkefeil der. Dette kjøttet skulle til Fransk Polynesia via en importør der, og ble ved en tabbe pakket i noen ubrukte Rema 1000-esker med et gammelt design, sier Mette Fossum som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Produsenten i Uruguay opplyser til Rema at de har tatt nødvendige steg, og instruert importøren om å trekke disse forpakningene fra butikk.