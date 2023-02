Endelig fikk Sisilie egen kvote: – Jeg har trukket gulloddet

Hver eneste vinter krysser unge fiskere fingrene.

De håper å være en av de heldige når Fiskeridirektoratet trekker ut seks stykker som får hver sin rekrutteringskvote. Eller rekrutteringskvotebonus som det formelt heter.

Vinner de «lotteriet» får de anledning til å fiske

De heldige får helt plutselig anledning til å fiske om lag 29 tonn torsk uten å betale en eneste krone for kvoten.

Hensikten er å hjelpe unge fiskere inn i yrket. For en vanlig torskekvote er dyr – de omsettes for flere millioner kroner.

– Har trukket gulloddet

En av de heldige er sjarkfisker Sisilie Skagen Johnsen.

– Jeg har trukket gulloddet, ler hun når NRK ringer.

– Hva betyr dette for deg?

– Det gir et større driftsgrunnlag når man ikke deltar i åpen gruppe. Nå har jeg ti tonn mer å fiske, men kan spare på de, slik at man slipper kappløpet som har vært i åpen gruppe.

Det var 73 personer som ville prøve lykken, og søkte på kvoten. Av dem var det 9 kvinner og 64 menn.

– Av de 73 som søkte fant vi at det var 49 som innfridde vilkårene for å være med i trekningen, 5 kvinner og 44 menn, melder Fiskeridirektoratet.

Disse fikk tildelt rekrutteringskvote Ekspandér faktaboks Ingerline Henriksen, Vadsø. Joanna Aniela Thesen, Måsøy Sisilie Skagen Johnsen, Vestvågøy Ole Nesse, Bømlo Jan Olav Kaaløy, Lindesnes Anders Isak Nedrejord, Karasjok

Kostbar investering

Og at rekrutteringskvoten er viktig for unge fiskere, er det ingen tvil om. Skal man kjøpe egen kvote og båt ender man fort opp med en investering på 8 til 10 millioner kroner.

– Det krever kapital, sier Johnsen, og fortsetter:

– For meg som småbarnsmor krever det at jeg må dra på havet når banken vil, og ikke når jeg selv vil. Når barna er små, liker jeg å kunne dra på havet når jeg vil. Man stiller sterkere hvis man har egenkapital i forkant. Man må fort ut med 600-700.000 kroner i avdrag i året for en kvote og en båt, sier hun.

Sisilie Skagen Johnsen er skipper på egen båt. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Samtidig som rekrutteringskvoten er viktig, håper Johnsen at det kan gjøres noen endringer.

– Hvis den skal brukes for å rekruttere nye fiskere, så bør man stille krav til utdanning og helårsdrift. Hva rekrutterer man til hvis man kun fisker torsken sin, og ikke utvikler seg, spør hun.

Dette er vilkårene for tildeling Ekspandér faktaboks Søker må være yngre enn eller fylle 30 år det kalenderår det søkes om nytildeling av rekrutteringskvotebonus. Kvinnelige fiskere må være yngre enn eller fylle 40 år det kalenderår det søkes om nytildeling av rekrutteringskvotebonus. Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet. Søker må ha drevet fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte har eid mer enn 50 % av i minst 24 måneder i løpet av de tre siste kalenderår før det året det søkes om nytildeling. Fangstverdien i minst ett av årene må overstige 250 000 kroner. Søker må være majoritetseier i et merkeregistrert fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i ett eller flere av fiskeriene det tildeles rekrutteringskvotebonus i. Søker kan ikke tidligere ha vært majoritetseier i et fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i noen av fiskeriene som rekrutteringskvotebonusen gjelder for. Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs.

Flere ordninger

– Jeg er opptatt av å ha gode ordninger som bidrar til å rekruttere ungdom inn i fiskeryrket. Vi har flere ordninger som skal bidra til nettopp dette, blant annet tildeling av rekrutteringskvotebonus til seks unge fiskere. Om noen har forslag til hvordan vi kan gjøre de ordningene vi har enda mer treffsikre er de alltid velkomne til å spille det inn til oss.

Det sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) til NRK.

– Kriteriene for rekrutteringskvotebonus var på høring høsten 2022. Da kom det ingen forslag om å stille krav til utdanning og det er derfor ikke gjort noen vurdering av om et slikt krav vil gjøre ordningen mer treffsikker, sier han.