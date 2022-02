Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Sist uke var vi bare tre elever her. Men nå har i hvert fall hele klassen hatt korona.

Det forteller Elisa Petursdottir (18), som går tredjeåret på danselinja ved Bodø videregående skole.

Tomme klasserom har imidlertid gått ut over undervisningen.

– Vi har fått muligheten til følge undervisning over Teams fra sykesenga. Men det er litt vanskelig med dans, sier Helena Hagen.

– Ikke alle har kunnet følge hjemmeundervisningen mens de var syke. Det er nok litt forskjell i hva folk har fått med seg. Det blir hull på ulike områder, sier Helene Hagen.

Skyhøyt fravær

Rektorer over hele landet melder om skyhøyt sykefravær blant elevene i videregående skole.

– Situasjonen vi står i er bekymringsfull. Fraværet er spesielt høyt på studiespesialiserende. Det sier rektor Nina Røvik ved Bodø videregående skole.

Det som bekymrer rektoren mest er avgangselevene som skal videre inn i en studieløp eller ut i lære.



Nå jobber skolen for å sikre at elevene får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, slik at de får vitnemål.

Hun er samtidig klar på at ikke alle vil få det.

– Ved halvårsvurderingen i januar var det en stor andel av elevene som enten hadde et eller flere fag de ikke fikk karakter i. Det er nok noen som ikke får vitnemål. Da må de nesten være på skolen, sier Røvik.

– Krevende å være elev

De to siste årene har det vært krevende å være skoleelev. I den siste Elevundersøkelsen så går det frem at hele to av tre skoleelever sier at skolehverdagen er blitt forverret av koronapandemien.

Noen elever har hatt mellom sju og åtte måneder på hjemmeskole.

På Bodø videregående skole har 350 elever vært koronasmittet. I tillegg har også mange ansatte vært syke.

– En stor del av det å gå musikklinja er å være sosial, og spille sammen. Det har vi ikke vært mye av de siste ukene, sier Luca Karlsen Ramskjell.

– En stor del av det å gå musikklinja er å være sosial, og spille sammen. Det har vi ikke vært mye av de siste ukene, sier Luca Karlsen Ramskjell.

Undervisningen har gått i rykk og napp.

– Når stabiliteten blir borte, blir mer krevende nå komme seg på skolen, sier rektor Nina Røvik.

Etter at fraværsgrensen ble opphevet i høst, melder elevene sykefraværet sitt selv. Eller foreldrene for dem som er under 18.

– Vi vet at vi står overfor mye smitte og sykdom. Men noen elever velger å være hjemme av andre årsaker når de selv kan bestemme. Vi gjør det vi kan for å motivere dem.



– Trenger tid og penger

Også Skolelederforbundet sentralt er bekymret for vurderingsgrunnlaget, ifølge Utdanningsnytt.

Til NRK forklarer rådgiver Alf Aschim at han har vært i kontakt med skoler hvor fem av 30 elever har vært på skolen i perioder.

Han sier at selv om fraværsgrensen er midlertidig opphevet, gir det ikke elevene automatisk rett til standpunktvurdering i fagene.

I forbindelse med avlysing av eksamen har Skolelederforbundet bedt om at det avsettes tid og ekstra midler til å gi ekstra undervisning til de elever som trenger det.

– Der har kunnskapsminister Tonje Brenna vært ute og sagt om at skolene skal få støtte. Det er allerede delt ut midler til tiltak som kan bidra til at elever som har kommet dårlig, kan hentes inn igjen, sier Aschim.



Lange perioder på rødt nivå har også gitt andre utfordringer.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger om at den psykiske påkjenningen gjennom manglende sosial kontakt og fysisk undervisning, har bidratt til at elever som i utgangspunktet oppleves som robuste også har blitt sårbare, sier Aschim.

Nå vil Skolelederforbundet bruke perioden i mai og juni som skulle vært brukt til eksamen, til ekstra undervisning og aktiviteter på skolen.

– Noen elever må faktisk lære seg å gå på skolen igjen. Det er en viktigere enn å gjennomføre eksamen.

Og forbundet vil ikke innføre fraværsgrensen.

– For mange elever er det utfordrende nok å komme seg avgårde på skolen. Vi kan ikke ta fra elevene motivasjonsmulighetene, som gjør det mulig å fullføre.

En av seks som slutter på videregående skole oppgir personlige årsaker og sykdom som grunn til at de slutter.