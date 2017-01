Rekordhøy eksportverdi i fiskerinæringen: – Vi klarer ikke dekke etterspørselen

​I fjor solgte Norge sjømat til utlandet for 91,6 milliarder kronner, viser tall fra Sjømatrådet som blir lagt fram i dag.

NRK er med Rune Paulsen om bord i MS Havbrott fra Andenes når han er ute og fisker sei. Han kjenner seg godt igjen i det bildet som har blitt skapt, om at det er gode tider i sjømatnæringa.

– Jeg ser positivt på tilværelsen, og tror vi har mange gode år foran oss. Vi klarer rett og slett ikke å dekke etterspørselen slik det er nå, forteller Paulsen.

Han tror god markedsføring ut mot Europa og verden er én del av forklaringen på at stadig flere oppdager norsk sjømat.

– Så er det jo god mat vi kommer inn med. Det er vel det utlendinger og andre har begynt å få øynene opp for. Vi merker at flere og flere er interessert i råvarene vi kommer på land med.

For min del har det gått jevnt og trutt oppover de siste årene.

Økt i rekordfart

Mens eksportverdien innen olje og gass har falt med 30 prosent de siste årene, har Norges nest største eksportnæring økt i rekordfart.

Siden 2012 har eksportverdien i fiskerinæringen økt fra 52 milliarder til 90 milliarder i 2016, noe som gir en prosentvis økning på 75 prosent på bare fire år.

Til sammenligning falt eksportverdien for olje og gass fra 630 milliarder til 450 milliarder i 2015.

Tjente mer i løpet av én måned enn i hele 1990

– Verdiutviklingen i sjømatnæringen har vært eventyrlig, sier Geir Håvard Hanssen, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

I dag presenterer Norges sjømatråd eksporttall for 2016.

Høy pris og god etterspørsel bidrar til at eksportverdien for første gang passerer 90 milliarder kroner. Bare i løpet av én enkelt måned i fjor solgte norsk sjømatnæring fisk for mer enn for hele 1990.

– Hva skyldes denne veksten?

– Norge har en unik posisjon i utlandet som sjømatnasjon. Det er stor etterspørsel både etter laks og hvitfisk. Interessen ser ikke ut til å avta. Samtidig har produksjonen vært noe lavere i løpet av det siste året, noe som har ført til høyere priser, særlig for laks.

Det er Polen, Frankrike og USA som har vært de største vekstmarkedene for norsk sjømat. Hanssen sier det ikke ser ut til å være noen umiddelbare mørke skyer i horisonten, men at det er mange faktorer som spiller inn.