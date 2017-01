Nå kommer det to heftige stormer på rappen

Uværet på vei mot Nord-Norge har vært ubestemmelig. Men nå er meteorologene sikre på at de ikke kommer til å gå ut med ekstremværvarsel, som først fryktet.

– Men det betyr ikke at det ikke blir uvær, bemerker vakthavende meteorolog Justyna Wodziczko.

For det blir vindfullt i nord fra onsdag ettermiddag og kveld – opp i vestlig full storm sør for Lofoten. Om kvelden dreiende nordvestlig med kortvarig full storm også i nord (se faktaboks for mer informasjon).

Beskrivelse av værsituasjonen Ekspandér faktaboks Et lavtrykk under utvikling er på vei mot Nordland og vil treffe land sent i ettermiddag. Dette vil gi sterk vind i hele Nordland.

Lavtrykket beveger seg hurtig østover og vinden vil minke sent i kveld.

Samtidig er et nytt lavtrykk under utvikling nord for Island og er ventet å bevege seg mot Bjørnøya til i morgen formiddag.

Dette lavtrykket fører til en ny vindøkning i hele Nord-Norge torsdag morgen, sterkest vind er ventet på kysten av Troms og Vest-Finnmark. Kilde: MET.

I tillegg ventes kraftige byger. Dette kommer enten som regn eller sludd og snø, litt avhengig av hvor man befinner deg, forteller Wodziczko.

Vinden minker sent i kveld. Men gleden blir kortvarig.

– Fra rundt klokken fire-fem i natt øker vinden på igjen idet et nytt lavtrykk slår til. Det gir sørvestlig liten storm utsatte steder, sludd og snøbyger med kraftige vindkast.

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Verst i Nordland onsdag

Vinden minker faktisk ikke før fredag ettermiddag. Først på Helgeland. Wodziczko advarer mot vanskelige kjøreforhold, og fraråder turer til fjells.

I tillegg anbefaler hun at folk sikrer løse gjenstander før vinterstormen slår til for fullt. I morgentimene i dag har det blitt registrert vindkast i over 30 meter per sekund flere steder langs kysten, og meteorologene mener dette er en smakebit på det som er i vente.

– Hvor det blir verst varierer litt fra dag til dag. Onsdag er det Nordland som får mest vær, i morgen blir det Troms samt kyst- og fjordstrøkene av Vest-Finnmark.

Wodziczko vil ikke kalle værsituasjonen uvanlig.

– Det ligger et høytrykk over Europa som er ganske stabilt og relativt sterkt, og som sender lavtrykk fra Atlanteren i retning Norge. Lavtrykkene står nærmest i kø og påvirker spesielt været i nordlige deler av landet.

– Sørlige deler av Norge ligger under høytrykket, og får en roligere værtype.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trafikkutfordringer

Ruskeværet har allerede ført til stengte veier, kolonnekjøring og innstilte ferger:

Utfordringer i trafikken Ekspandér faktaboks Like etter klokken seks onsdag morgen ble E69 mellom Repvåg og Nordkapptunnelen stengt på grunn av uvær. Det samme ble strekningen Skipsfjordhøgda bom-Skarsvåg lenger nord mot Nordkapp.

På fylkesvei 156 ble strekningen Gjesværkrysset-Gjesvær stengt like over midnatt. I løpet av natten og morgenkvisten ble også fylkesveiene 888 Bakkarfjord-Hopseidet og 889 Snefjord-Havøysund stengt.

I Troms ble det allerede tirsdag ettermiddag innført kolonnekjøring på E6 over Kvænangsfjellet på grunn av værforholdene.

Også flere fergestrekninger er rammet. I Nordland er Bodø-Værøy innstilt, det samme er Øksfjord-Hasvik i Finnmark. Kilde: NTB.

Siril Veiåker Nilsen ved Veitrafikksentralen i Mosjøen forteller onsdag formiddag at en del fergestrekninger fortsatt er innstilt, men at det har gått fra stengt til kolonnekjøring flere steder.

– Det har blitt en bedring. I sum er det ikke større utfordringer i trafikken per nå, men vi har fått meldinger om at det er glatt på veiene. Noen vogntog venter på berging.

Hun sier de er forberedt på at ting kan endre seg. Med det dårlige været som er meldt fra i ettermiddag gjør folk altså lurt i å ferdes forsiktig.