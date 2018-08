Redaktør om Norges fremste oljetopp: «En erkekonservativ gamlis-ekstremist»

Debatten om olje utenfor Lofoten og Vesterålen hardner til. I dag kokte det over for redaktør Jan M. Moberg i Teknisk Ukeblad. I en kommentar på tu.no kaller han toppsjefen i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, en «erkekonservativ gamlis-ekstremist».

Karakteristikken av Norges fremste oljelobbyist falt etter at Schjøtt-Pedersen i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv gikk hardt ut mot Havforskningsinstituttet (HI), som sist helg frarådet at Lofoten åpnes for oljeaktivitet.

At den statlige forskningsinstitusjonen har tatt så klart stilling imot, falt Schjøtt-Pedersen tungt for brystet, og han uttalte dette til DN:

– Havforskerne går en langt i retning av å drive politisk kampanje, skrev Schjøtt-Pedersen.

– Kjemper en tapt kamp

– Nå må Norge tenke mer på omdømmet sitt. Hele petroleumsbransjen er i omstilling, sier ansvarlig redaktør og administrerende direktør Jan Moberg i Teknisk Ukeblad. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Redaktøren i Teknisk Ukeblad, som i dag er på Norges viktigste oljemesse, er oppgitt over uttalelsene til Schjøtt-Pedersen.

– Det fremstår nærmest ytterliggående at Schjøtt-Pedersen fortsetter kampen mot HI for å få satt borekroner i havbunnen i LoVeSe. Han legger seg ut både med kommende generasjoner og en økende gruppe politikere som ønsker å beskytte området. Han fremstår nærmest som en erkekonservativ gamlis-ekstremist i sin kamp for å få tilgang til områdene, mener Moberg.

Oljelobbyen ønsker en konsekvensutredning av de omstridte områdene i nord. Tidligere denne måneden uttalte Schjøtt-Pedersen at det ville få alvorlige konsekvenser for Norges framtidige velferd dersom Stortinget ender opp med å si nei til konsekvensutredning.

– De vet at det er store forekomster i området, og håper en utredning vil bane vei for prøveboring og utbygging. Derfor forsøker Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og hans kumpaner i Norsk olje og gass å diskreditere havforskerne, sier han til NRK.

– Det burde han holde seg for god for, legger han til.

Han mener Norsk olje og gass heller burde bruke tiden sin på å sørge for å få mest mulig ut av de feltene som allerede er under utvikling og produksjon.

– Men Schjøtt-Pedersen synes å være immun mot det som etter hvert synes å være opplagt: Hele petroleumsbransjen er i omstilling. Et godt tegn på det, er profilen til årets ONS i Stavanger. I løpet av kort tid har det tidligere petroleumsmekkaet blitt arena også for nye løsninger.

– Oljesøl skader ikke fisk

OLJE ELLER FISK: Hver vinter kommer verdens største torskebestand for å gyte utenfor Lofoten og Vesterålen. Det gjør områdene sårbare for oljevirksomhet, mener havforskerne. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Karl Eirik Schjøtt Pedersen deltar også på Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger i dag. Han ønsker ikke å kommentere utspillet til Jan Moberg, men sier dette om konklusjonen til Havforskningsinstiuttet.

– Vi har drevet oljevirksomhet i 50 år. I løpet av disse årene har det ikke kommet en dråpe olje på land. I Arendal for to uker siden slo det samme Havforskningsinstituttet fast at ifølge en stor rapport fra Akvaplan Niva i Tromsø utgjør ikke et utslipp noen risiko for skreibestanden i Lofoten.

– Så mener de at det er grunn til å diskutere andre fiskeslag. Det er vi helt enig om. Det er nettopp dette er konsekvensutredning skal dreie seg om, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.