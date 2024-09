Kulturdebatt i Stormen: Erlend Osnes og sønnen Lee (13) mener kutt er galskap

Debatten starter klokken 20:00 i vinduet øverst.

– Jeg stiller opp for at jeg har barn, og at barna skal ha de best mulig der de bor.

Det sier Erlend Osnes, som er invitert til NRK-debatten i Bodø for å snakke om rammevilkårene for kulturinteressert ungdom i hjemkommunen.

Han reagerer sterkt på at Bodø kommune har kuttet i flere kulturtilbud for unge på grunn av trang kommuneøkonomi.

– Det er galskap om disse tilbudene forsvinner. Ungdommene trenger fritidsklubber, de trenger voksne forbilder og veiledning. Da jeg vokste opp var det ungdomsklubber overalt, men nesten alle er borte, sier Osnes.

Lee Osnes med faren Erlend Osnes. De to stiller i onsdagens kulturdebatt i Bodø. Foto: Privat / Privat

Med seg i debatten har han sønnen Lee (13), som rammes av kuttene i Bodø kommune.

Lee spiller i bandet KAOS, som blant annet opptrådte på Parkenfestivalen i sommer.

Bandet kom sammen gjennom et kommunalt tilbud kalt FRUKT. Det er et møtested for ungdom som ønsker å drive med kultur.

Men på grunn av innsparinger er FRUKT satt på pause ut året i første omgang.

– Det er kjempedumt. Man har mest lyst å si mange stygge ord. Det tilbudet har betydd alt for oss, og det betyr mye for rundt 30 ungdommer i kommunen, sier Lee Osnes og Erlend Stoltenberg (16) i KAOS.

Disse deltar i debattsendingen:

Lubna Jaffery, kulturminister (Ap)

Dagfinn Olsen, stortingsrepresentant (Frp)

Odd Emil Ingebrigtsen, ordfører Bodø (H)

Ann-Kristin Moldjord, gruppeleder Bodø Ap

Bjørn Vatne, leder Den norske Forfatterforening

Anki Gerhardsen (kulturkritiker)

Erlend Osnes og sønnen Lee Osnes fra bandet KAOS

Andre Wallan Larsen, direktør Bodø2024

Eivind Skau, kulturanmelder Bodø Nu

