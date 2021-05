4. opdrag

Et fiendtlig 4-motors bombefly (Ju 89) kretset i lengere tid over Bardufoss flygeplass og vår stasjon på Ansvannet, til dels i lav høide. Våre to fly blev beordret opp til angrep. Skyene hindret oversikt og det var vanskelig å komme i kontakt med fienden. Løytnant Aandahl (i det annet fly) fikk det fientlige flyet efter sig, han trakk opp i skyene og gjorde "stål tørn" og beregnet og komme bak fienden, men han mistet kontakten. Vi fikk øie på fienden efterat Aandahl hadde mistet det. Vi hadde i det øieblikk ca 300 m. overhøide og vi satte straks an et angrep ovenfra og bakfra. Flyet satte imidlertid full fart opp og forsvant for oss selvfølgelig. Jeg har senere tenkt på de forbausende i at ikke flyet optok en kamp hvor utfallet efter all sansynlighet måtte bli gunstig for fienden.

8. opdrag 16/4

Vingen fikk melding om at fienden hadde begynt å grave startbane på Hartvikvannet for å forsøke å få resterende fly vekk derfra. Nytt bombeangrep blev satt an kl. 0230 med 3 fly (9 50 kg bomber). Jeg brukte da for første gang det nykonstruerte "bombesikte". Vi valgte denne gang en annen angrepsretning og resultatet blev meget vellykket. Vi fikk sprett bombene over hele det område som flyene stod på og splintene måtte sikkert gjøre skade på flere av flyene. Det blev senere ikke gjort noe forsøk fra fiendens side for å få flyene opp fra vannet, og vi på vår side holdt daglig øie med dem slik at hvis de ijgen skulde begynne forberedelser, kunne vi sette an ny bombing.

15. opdrag 26/4.

Ny opklaring. Bombet fiendens stillinger. En av bombene traff 10-15 meter fra hytte hvor fienden syntes å ha ko. (ko = koordineringspunkt el. kommandoplass, red.anm.) Angrep 1 fientlig transport ( 2 hestekjøretøier 5 - 6 mann) i veisvingene syd for fylkesgrensen. En av hestene blev skutt ned, den andre fløy ut og veltet lasset. 2 - 3 mann lå igjen på bakken.

17. opdrag 1/5.

Kl 0500 bombet hytte i Græsdalen hvor fienden hadde forskanset sig med stillinger på begge sider. Vi kom helt overraskende med avslått motor og brukte metoden "hallingkast" (Wing over) i angrepet. Det så ut som at en hel del soldater lå åg sov i hytten da vår første bombe fallt ca. 30 meter fra hytten. Alle kom selvsagt utløpende og sprang mot sine mitr. stillinger og dekningsgraver, imidlertid var det høi sne så det gikk ikke så fort. Vi satte derfor med en gang an stormflyningsangrep mot dette ypperlige mål. Først stup med frontmitraljøsen og så aktermitraljøsen under optrekket. Vi skjøt tilsammen ca. 1000 skudd. Ilden fra bakken blev efterhvert så sjenerende at vi måtte opgi videre angrep. Vi kastet resten av bombene over stillingene. De viste sig ved landing at vi hadde fåt t en del hull i flyet, uten dog at noen vitale deler var skadet.

22. opdrag 4/5.

Vi startet kl. 0700. På veien til fronten observerte jeg 3 fientlige fly. Jeg hadde under overveielse å snu da jeg skjønte at det var livlig fientlig flyvirksomhet i området, men samtidig var jeg jo klar over at egne avdelinger frarykning av-hang av å få bombet de fientlige mitr. stillinger på leigastind. Vi hadde så vidt fått peilet oss inn på målet da vi blev angrepet ovenfra og bakfra av et fientlig heinokel-fly. Første skuddserie gjorde liten virkning (noen hull i vingen) idet angrepet blev parert. Jeg åpnet ild igjen med aktermitraljøsen og hadde nokk treff i flyet, men den sårbare flate er jo så liten at det ingen skade gjorde. Jeg kan ikke i detalj skildre luftkampen, men den stod vel på i ca. 10 minutter. Det stod jo helt klart for mig at vi vilde bli skutt ned. Vi forsøkte da den siste sjangse for å slippe bort og stupte ned i en trang dal (Raudalen). Flyet fulgte etter oss i et par undrede meter over oss, og idet vi ligger i sving i bunnen av dalen får vi en ny kraftig serie over oss og vi gikk rett i bakken med venstre ving først.



Jeg blev kastet ut av flyet og slått bevistløs. Løytnant Eggen derimot lå klemt fast inne i flyet med begge ben og en arm brukket. Desuten hadde han slått ut noen tenner og hadde fått et rift i hodet. Han hadde dog ikke besvimt og jeg våknet ved at han ropte på mig. Jeg hadde selv slått hodet og ryggen ganske kraftig. Jeg forsøkte å hjelpe Eggen, men jeg var selv så svak at jeg intet kunde gjøre. Jeg skjøt 10-15 skudd med min pistol for å tilkalle hjelp, men det kom ingen. Jeg bestemte mig for å forsøke å nå fram til egne avdelinger. Jeg gikk ca. 2 km. før jeg traff på et mitr. rede (mitraljøse-rede red.anm.) Jeg besvimte sikkert 10 ganger på den masjen og lå tildels lange stunder og fantaserte i sneen. imidlertid var det kommet hjelp opp til flyet hvor løtnant Eggen lå og et sanitetslag med skikjelker tok sig av oss. Vi blev transportert ned til Bones der fikk en sprøite morfin og blev transportert videre med hest halvveis til Lund hvor sanitetsbil hentet oss og kjørte oss til feltsykehuset Salangsverket, hvor vi fikk behandling. Det var da gått 12-14 timer efter vi var skutt ned. Vi lå på Salangsverket i 2 døgn og blev derfra transportert pr. motorskøyte til Tromsø sykehus. En røntgenundersøkelse viste at jeg heldigvis intet hadde brukket og efter å ha ligget til 12/5 fikk jeg stå opp. Jeg blev 13/5 fløiet med et marinefly fra Tromsø til Sørreisa hvor bil hentet mig til Bardufoss hvor jeg igjen meldte mig til tjeneste. Jeg overtok neste dag kommandoen over vingen igjen som nu bestod av bare nye luftfolk sydfra. Desuten fikk jeg underlagt en såkalt "flyveskole" hvis sjef var ltn. Engnes. Denne optreningsgruppe bestod af noen eldre flyvere som var ut av trening og en del seilflyvere.