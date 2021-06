– Vi så ikke for oss en slik prisstigning.

Vanja Sommerseth og Svein Helge Martinussen er i gang med å bygge drømmehuset i Bø i Vesterålen. Tomta kjøpte de for 14 år siden. Nå er de endelig i gang med bygginga.

Vestover har de fin utsikt mot storhavet. Men i horisonten lusker noen tunge skyer. Av det økonomiske slaget.

Huset blir nemlig en god del dyrere enn de hadde sett for seg.

De har alt fått varsel om prisøkning på en god del byggevarer.

– Både på trelast og stål er det fra 100 prosent prisøkning. Det blir nok 200-300.000 kroner dyrere. Det er ikke småpenger, sier Vanja.

– Vi må bare betale, for vi er godt i gang med arbeidet, sier Svein.

Slik blir huset når det er ferdig. Foto: A1 Arkitekter

Merker at byggevarer har blitt dyrere

Også på Byggern i Bodø merker de en økt etterspørsel. I koronatider bygges det som aldri før. Det gir pluss i omsetninga.

Men:

– Leverandørene klarer ikke levere i henhold til etterspørselen, forteller Morten Sandsund, som er markedssjef ved Byggern i Bodø.

Morten Sandsund, markedssjef ved Byggern i Bodø. Han forteller at størrelsen på lageret deres nå bare er en tredel av hva det pleier å være på denne tiden av året. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Denne situasjonen har gjort at prisene på byggevarer har økt kraftig. Ser man over de siste to-tre årene snakker man om en dobling, sier Sandsund.

– Bare i år ser vi en økning på 60 prosent på trevare. Så er det varslet ny økning 1. august på 30 prosent. Da nærmer vi oss 100 prosent bare i år, i forhold til fjoråret.

Prisøkninga omtales som «umusikalsk» av dem som skal bygge husene våre.

– Vi er veldig bekymret for den situasjonen som har oppstått, sier Per Jæger.

Han er direktør for Boligprodusentenes forbund.

– Hvis dette fortsetter, så vil vi klart bygge færre boliger. Spesielt i distriktene hvor vi trenger flere boliger akkurat nå.

Blir dyrere for deg som bygger

For bedriftene som gjør byggingen betyr altså dette ekstra kostnader.

Kostnader som det kanskje ikke er blitt tatt høyde for i utformingen av tilbud til kundene.

– Da må en god del personer ut å hente mer penger. Det er ikke sikkert banken er med på det. Da får både den som skal bygge og den som skal kjøpe, problemer.

Han sier han finner det rart at trevareprisen øker når råvareprisen på tømmer faktisk har halvert seg siden toppnivået i starten av mai.

– Så vi forventer at også norske produsenter tar høyde for det. Slik at man ikke får mindre salg og kansellerte kontrakter.

Hamstring av råvarer har heller ikke avhjulpet situasjonen, sier Jæger. – Hvis folk slutter totalt å hamstre nå, så tror jeg dette går greit, sier han. Foto: Johnny Syversen

– Feil sammenligning

Men de som kjøper skog, hugger det opp og selger det videre sier at det hele ikke er så merkelig. Når alle vil bygge samtidig er det ikke så rart at prisene går opp.

– Det stemmer at prisen har steget flere ganger i år. Vi har en veldig sterk etterspørsel etter byggevarer. Så har man, før pandemien, hatt relativt lave lager av varer. Det har gjort at vi nå har sterkere etterspørsel enn tilbud, sier Heidi Finstad.

Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Treindustrien

Hun er administrerende direktør i Treindustrien – en bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og andre trebaserte byggmaterialer.

Alle byggevarer har steget kraftig i det siste, forteller Finstad. For å hjelpe det norske markedet er eksporten av trelast ut av Norge redusert.

– Tjener dine medlemmer på dette?

– Hele byggnæringa har gode tider. Da tjener normalt alle ledd penger. Det er sluttbrukeren som til sist vil merke at prisene går opp.

– Boligprodusentene mener det er umusikalsk å holde en så høy pris, når grafen som viser utviklinga på råvareprisen på tømmer går ned?

– Det er en direkte feil sammenligning. Det jeg oppfatter at de sammenligner med da er en børs i USA, som omsetter verdipapirer for fremtidskontrakter på råvarer. Og det som setter prisen i det norske markedet er tilbud og etterspørsel i Norge og Europa. Det som skjer i USA på den børen har ingen betydning for prisbildet i øyeblikket i Norge, sier Finstad.