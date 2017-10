Politimann dømt for overgrep

Da saken var oppe i retten nektet mannen straffskyld, men retten trodde ikke på han. Han må også betale 40.000 kroner i oppreisning til den fornærmede jenta.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Det ble kjent i januar at politimannen var siktet. Politimannen ble umiddelbart suspendert og tatt ut av tjeneste. Ifølge tiltalen skal han ved flere anledninger i perioden april til juni i 2015 ha hatt samleie med den unge jenta.

Det var moren til jenta som gikk til politiet og anmeldte mannen etter at datteren hadde fortalt om overgrep. Polititjenestemannen ble pågrepet og avhørt dagen etter anmeldelsen.

Jenta fortalte til politiet at politimannen hadde sendt henne bilder og meldinger av seksuell karakter.

– Vurderer å anke

Advokat Finn Ove Smith. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Advokaten til politimannen, Finn Ove Smith er overrasket over at retten har trodd på jenta, fordi det ikke ble funnet meldinger eller bilder på verken politimannens eller jentas telefon.

I retten forklarte jenta at politimannen ba henne slette alle meldingene, og at han fulgte med på at hun gjorde det.

– Han fastslår at han ikke skulle vært domfelt, og vil sterkt vurdere å anke dommen. Han mener retten har i for liten grad lagt vekt på de momentene som taler til hans fordel, sier Smith.

Fornøyd med dommen

Bistandsadvokat til den 16 år gamle jenta, Sara Endreson fra advokatfirmaet Borge & Barth-Hofstad, sier til NRK at de er fornøyd med dommen.

– Vi mener dommen er rettferdig, også oppreisningserstatningen. Retten har lagt vekt på de riktige og sentrale bevisene i saken.

Hvordan ser dere på det om saken blir anket?

– Det er alltid følelsesmessig vanskelig i slike saker. Dersom den domfelte skulle anke vil det selvfølgelig medføre en stor merbelastning for jenta å måtte gå igjennom dette ytterlige en gang.