Politiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok

I brevet adressert til førstestatsadvokat Geir Fornebo i Nordland står det at etterforskningen fremstår som lite omfattende. Og at det i praksis ikke ble gjort noe annet enn å gjennomgå havarikommisjonens ulykkesrapport og å gjennomføre to avhør.

Det var Militærpolitiet som gjennomførte disse avhørene.

– Dette er en alvorlig sak med enorme konsekvenser. Vi skulle ønske at vi hadde vært grundigere den gang, sier politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt til avisa.

Politiet tar også selvkritkk for en pressemelding som ble sendt ut da saken ble henlagt. Da skrev politiet at ulykkesflighten var planlagt i tråd med instrukser og regelverk.

Grunnlaget for den påstanden har ikke politiet klart å finne dekning for.

– Dette er en svært beklagelig feil fra vår side, skriver politimester Vangen.

Det var i 2012 at et Hercules-fly fra Forsvaret på vei fra Evenes i Nordland til Kiruna i Sverige styrtet i fjellveggen i Kebnekaise. Alle fem om bord omkom.

Fakta om Hercules-ulykken Ekspandér faktaboks Det norske Hercules-flyet «Siv» var på vei fra Evenes i Nordland til Kiruna i Sverige torsdag 15. mars 2012 da det i en fart på 520 kilometer i timen krasjet inn i inn fjellveggen mellom Kebnekaises nord- og sydtopp. Med sine 2.100 meter er Kebnekaise Sveriges høyeste fjell.

Flyet var en del av øvelsen «Cold Response» og skulle hente personell og materiell i Kiruna.

Klokka 14.53, 15. mars forsvant flyet fra radaren o lag åtte bil vest for Kiruna.

Hovedredningssentralen i Nord-Norge fikk melding 15.50 av svensk lufttrafikktjeneste om at Hercules-flyet ikke hadde landet i Kiruna som planlagt. Det ble søkt med fly og helikopter i fjellområdet.

Fredag 16. mars fant letemannskaper de første delene av flyvraket i svært vanskelig og bratt terreng i Kebnekaise-massivet. Alle de fem om bord døde momentant.

De fem norske offiserene, kaptein Ståle Garberg (42) fra Oslo, oberstløytnant Truls Audun Ørpen (46) fra Oslo, kaptein Bjørn Yngvar Haug (40) fra Ullensaker, kaptein Siw Robertsen (45) fra Oslo og kaptein Steinar Utne (35) fra Oslo mistet livet i ulykken.

Ferdskriveren fra Hercules-flyet ble funnet 12. august i et av de bratteste fjellpartiene på vestsiden i Kebnekaise. Det er like under toppkammen hvor flyet traff fjellveggen.

I den norske havarikommisjonens foreløpige rapport fra mai i fjor kom det fram at Hercules-flyet hadde fått beskjed fra flytårnet i Kiruna om å fly lavere enn toppen av Kebnekaise. Men kommisjonen understreket samtidig at den ikke hadde kommet fram til en konklusjon.

Den svenske havarikommisjonen har måttet utsette leveringen av den endelige rapporten flere ganger. Den endelige konklusjonen ble lagt fram 22. oktober 2013.

Den konkluderte blant annet med at Statens havarikommisjon anbefalte en omfattende gjennomgang av all flygeledelse i Sverige.

Kilde: NRK/Forsvaret

I 2015 henla Statsadvokaten saken som ble opprettet mot Forsvaret etter flyulykken.

Til tross for at politiet tar selvkritikk, anbefaler de ikke en ny etterforskning av ulykken.

Politiet mener det ikke har noen hensikt, blant annet fordi det var flere årsaker til ulykken, også forhold utenfor Forsvarets kontroll.

Politiet mener også at det ikke foreligger nok opplysninger for å kunne konstatere om Forsvaret har et straffansvar.

Det er førstestatsadvokat Geir Fornebo i Nordland som skal avgjøre om saken gjenopptas.