Kebnekaise-flyet fløy med feil kart

Hele besetningen på fem omkom da det norsk militærfly av typen Hercules styrtet i fjellet Kebnekaise i Sverige 15. mars 2012.

I dag skriver Klassekampen at tidligere ansatt i Luftforsvaret i desember 2017 sendte et ti sider langt brev til ledelsen i forsvarsgrenen der han varslet om kritikkverdige forhold rundt ulykken som ikke har kommet fram.

«Det er med tungt hjerte jeg nå (...) velger å stå fram og varsle om utilfredsstillende forhold», skriver avisen.

«Det verste er likevel at det er flere svært kritikkverdige forhold rundt ulykken i Kebnekaise som ikke har fremkommet i ettertid», skriver varsleren.

Ny granskning av ulykken at kartet pilotene navigerte etter var feil. Foto: John Inge Johansen / NRK

Varselet gikk til topps

Varselet gikk helt til topps i Forsvaret, og førte til at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen satte sin egen interne revisjonsgruppe på saken samme måned som varselet ble mottatt.

Sommeren 2018 leverte revisjonsgruppen en delrapport til Bruun-Hanssen og flere andre topper i Forsvaret. I rapporten får Luftforsvaret svært hard kritikk seks år etter ulykken, ifølge avisen. Forsvaret gir varsleren rett i to ting:

Kartet til besetningen var mangelfullt og feil, og Luftforsvaret undersøkte aldri hvordan det kunne skje.

Kartet besetningen fikk overlevert under planleggingen av ulykken, hadde for lave tall for minste sikre flyhøyde, ifølge internrevisjonen. Kartet manglet også vesentlige opplysninger om terrenget på den svenske siden av grensen.

Ulykken ble henlagt

Alle fem om bord i Hercules-flyet omkom. Her fra en minnestund i regi av Forsvaret. Foto: Christian Nørstebø / Forsvarets forum. / Forsvarets Forum

Flyet, med døpenavnet «Siv», av typen C-130J Hercules, deltok i deltok i øvelsen «Cold Response», og var på vei fra Harstad/Narvik Lufthavn på Evenes i Nordland - til Kiruna i Nord-Sverige, da det styrtet i Kebnekaise, Sveriges høyeste fjell.

Sommeren 2014 besluttet politiet å iverksette etterforskning for å undersøke om Forsvaret kunne ha forebygget ulykken.

Og det var nettopp rutinene knyttet til planleggingen av toktet politiet stilte spørsmål om.

– Det er særlig vært et spørsmål om Forsvaret har hatt tilstrekkelig gode regler og rutiner knyttet til planlegging av flygninger. For det annet har det vært reist spørsmål om Forsvaret har hatt god nok opplæring i og rutiner for bruk av terrengvarslingssystemet som flyet var utstyrt med, uttalte Salten politidistrikt i forkant av etterforskningen.

Den svenske havarikommisjonen, som den 22. oktober 2013 la frem sin omfattende rapport etter ulykken, konkluderte med at det ikke var noen tekniske feil med flyet.

Ulykken avdekket derimot, ifølge kommisjonen, mangler både i det norske luftforsvaret og i den svenske flygeledelsen.

Likevel besluttet Statsadvokaten å henlegge saken mot Forsvaret i 2015.