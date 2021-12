Denne uken kom beskjeden som hele utelivsbransjen fryktet.

Nasjonal skjenkestopp.

Vilde Haugen (19) fikk permitteringsvarselet i hånden én uke før jul. For tredje gang siden mars 2020 går hun nå en usikker tid i møte.

– Det er litt vanskelig å bare godta det med en gang, og forstå at dette er tredje gangen det skjer. Det føles som å bli sparket bein under, gang på gang.

Bare i Nordland er 500 blitt permitterte den siste tiden. På landsbasis er tallet cirka 8.500, ifølge Nav.

Vilde Hauge studerer vin gjennom bøker på fritiden. Foto: Bente Johansen

Høyre krever ekspressutbetaling

Linda Hofstad Helleland (H) mener det haster med å rulle ut en kommunal kompensasjonsordning for å beholde folk i jobb.

– Regjeringen har satt av en milliard i kompensasjonsmidler til «beredskap», men vi er forbi beredskapspunktet og må handle nå.

Linda Hofstad Helleland (H) var likestillingsminister, samt digitaliseringsminister i Solberg-regjeringen. Foto: Terje Bendiksby

Hun oppfordrer kommunene til å forberede seg på ekspressbehandling av midler.

– Nå er det vinn eller forsvinn for mange i utsatte bransjer, og utbetaling av kompensasjonsmidler må være førsteprioritet.

NRK har vært i kontakt med Finansdepartementet som så langt ikke har besvart NRK sine henvendelser.

Lidenskap for vin

Vilde Haugen jobber for Larsen mat og vinbar i Bodø. Langt unna franske vinranker og tretønner som hun leser om på fritiden i nettstudiet vin og brennevin.

– Det er kjipt at jeg ikke kan få praktisere det på jobb, og lære på den arenaen heller. Dette her er livet mitt, ikke bare en interesse eller jobb.

Men Vilde skjønner at regjeringen tok de grepene som de gjorde. Det har fungert før. Og det kan fungere igjen for å slå ned på smitten, mener hun.

– Men det er jo kultur- og utelivsbransjen som det går ut over først, i tillegg til enkeltpersoner.

Slik kan du bidra til å redde lokale arbeidsplasser: Ekspandér faktaboks Handle lokalt. Lokale julegaver er en gave til flere samtidig.

Utsett, ikke avlys. Når vi har ridd denne stormen av, bør alt vi hadde tenkt å gjøre gjennomføres.

Opplevelsesgavekort gir de du bryr deg om noe å se fram til.

Siste gavetips til den som har alt: En massasjetime til å kna bort koronastresset.

Dropp oppvasken etter julemiddagen, ta den på restauranten.

Imponer dine nære på kjøkkenet: Bestill takeaway (og ikke fortell dem det!)

Velvære er fortsatt viktig – fortsett å gå til frisøren, barberen, neglesalongen og spaet.

Hvorfor julebord når du kan ha nyttårsbord? Eventuelt gi dine ansatte gavekort til lokale restauranter, så de kan nyte middagen med sine.

Ta en dag med bortekontor på kafé eller hotellet, og nyt en kopp kaffe samtidig.

Sikre at ditt treningssenter fremdeles er der når julematen er fordøyd – og ikke frys medlemskapet ditt. Kilde: NHO

Vilde Hauge frykter at denne permitteringen kan bli langvarig. Derfor bruker hun tiden på å studere. Foto: Bente Johansen

Måtte permittere hundre personer

Erik Tostrup driver syv av Bodø sine restaurantvirksomheter. Nå har han blitt nødt til å sende permitteringsvarsel til rundt 100 ansatte.

– Det er jo tøft, det er et signal om at vi enda står i en krevende tid. En usikker tid.

Skjenkeforbudet gjorde at han ble nødt til å stenge rundt halvparten av sine virksomheter.

Erik Tostrup eier og drifter mange mat-og utelivskonsept i Bodø. Nå har han vært nødt til å permittere ansatte igjen. Foto: Bente Johansen

Mange i utelivsbransjen har etterlyst ei lønnsstøtteordning fra staten som skal hindre permitteringer. Men den har latt vente på seg.

– Når det ikke var klart hverken mandag eller tirsdag, hadde vi ingenting som lå på bordet som kunne tilsi at vi kunne holde tilbake.

500 permitterte

Direktør i Nav Nordland, Cathrine Stavne, forteller at Nav er klar for å hjelpe de permitterte.

Men at de fortsatt venter på at regjeringen skal bestemme seg for hvilke løsninger de skal gå for.

Cathrine Stavnes er direktør i Nav Nordland. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Det vi alle er spent på er den lønnstilskuddsordningen som blir presentert i morgen. Det er en del ting som vi vet må besluttes på Stortinget. Men Nav har full beredskap og skal finne den løsningen som gir raskest og best hjelp.

500 personer i fylket har fått permitteringsvarsel. Av de er det cirka 200 personer som kommer fra restaurant-, overnatting- og serveringsbransjen.

For mange betyr det dagpenger. Når perioden med lønnsplikt fra arbeidsgiver er over. Dagpengene fra Nav utgjør 80 prosent av lønna eller mindre.