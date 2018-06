Per (50) takker surfingen: – Gikk ned 15 kilo og fikk et lettere liv som diabetiker

Per Benjaminsen levde i mange år et travelt liv som forretningsmann. Det ble lite tid til aktivitet og trening, og det merket han godt på helsa etter fylte 40.

Men da sønnen introduserte han for surfing som 42-åring, skulle det hele endre seg. Han endte opp med å ta et oppgjør med det hektiske livet han levde. Nå er han ute på sjøen 100 dager i året.

Resultatet? Mer tid til familien, økt velværefølelse og bedre helse.

– Jeg har vært diabetiker i mange år, og da er det ekstra viktig å holde seg i aktivitet. Å være i aktivitet gjør det blant annet lettere å holde kontroll på blodsukkeret. Så surfing har hjulpet meg på mange måter.

100 til 150 besøkende daglig

Mye av surfingen til Per finner sted på Unstad i Lofoten, et område som beskrives som et eldorado for surfing.

Marion, her sammen med sin mann Tommy. – Når sommeren er over, har flere tusen vært hos oss og lært seg å surfe, sier hun. Foto: Malene Larsen Gaino / NRK

Det var her det utrolige bildet, med surfing under nordlys, ble tatt i 2016. Flere av verdens beste surfere, og ikke minst fotografer, reiser hit.

Marion Frantzen forteller om en formidabel interesse. Sammen med sin mann Tommy drifter de surfecampen Arctic Surf.

– Vi har økt omsetninga med hundre prosent hvert år, de siste tre årene. Det er formidabelt. I fjor sommer hadde vi cirka 100–150 besøkende hver eneste dag, sier Frantzen. Hun gir uttrykk for at hun tror sesongen blir minst like bra i år.

De besøkende kommer fra hele verden. Om vinteren er det gjerne proffsurferne som kommer. Nå om sommeren er det mest familiefolk.

I vinter var AFP på besøk i Lofoten. Her har fotografen tatt et bilde av surfere som deltar på kurs. Foto: Olivier Morin / AFP

Marion peker på at det er spesielt et alderssegment som står for mye av økninga: De i alderen 40 til 60. En utvikling hun beskriver som overraskende.

– Vi kaller det «silver»-generasjonen. Folk som er ferdig med unger, og som er klare for å realisere seg selv for andre gang. Det virker rett og slett som om at «alle» har fått det litt travelt med å leve, sier Frantzen.

Gikk ned 15 kilo

Per merker at interessen har økt de siste årene.

Da han begynte å surfe, var det ikke enkelt å finne seg noen å surfe sammen med. Over de åtte årene som har gått siden da, har det endret seg drastisk.

– Mange godt voksne på min egen alder har begynt å surfe. Ja, noen eldre også. Det er kjempeartig. Dette er en aktivitet som har endret livet mitt, og som har gjort at jeg har gått ned 15 kilo, sier Per.

70 prosent av de besøkende kommer fra Australia, USA og Oseania, forteller Marion. Her er en surfer i sving i vinter. Foto: Olivier Morin / AFP