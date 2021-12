Nordmenn vil fyrverkeri til livs – dette kan bli erstatningen

Krutt, smell og alle mulige farger.

Fyrvkeri har en lang og sterk tradisjon i Norge.

Men med årene har også grunner for å bryte med tradisjonen blitt tydelige:

Traumatiserte husdyr. Brannfare. Øyeskader.

En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat viser at hele 64 prosent av nordmenn nå er helt enig eller noe enig i at det er riktig å forby fyrverkeri.

Hva skal da underholde festglade nordmenn natt til 1. januar?

Droner, mener flere.

– Det er virkelig en wow effekt, sier Anders Martinsen i UAS Norway.

Ballettdansere på himmelen

UAS Norway tilbyr droneforsikringer for både private og offentlige bedrifter. Lederen Martinsen har sett flere droneshow, blant annet i Las Vegas.

Han mener det er en fullverdig erstatning for de noe mer eksplosive variantene.

Daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen. Foto: Autofokus

– Det ser ut som ballettdansere på himmelen. Se for deg at dette skjer i Norge med vakkert nordlys og stjernehimmel, sier han og legger til:

I 2018 begynte dataselskapet Intel med droneshow. Det var mange som sperret opp øyene da de synkroniserte flere hundre droner i programmerte formasjoner med ledlys festet på seg.

– Det vil være helt naturlig at kommuner og offentlige etater arrangerer dette, blant annet fordi det er et grønt og miljøvennlig alternativ.

Mange skader seg

Undersøkelsen om folks holdninger til fyrverkeri er gjennomført for Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO).

58 prosent av de som ønsker seg et forbud mener fyrverkeri bidrar til både brann og personskader.

Visepresident i NITO Kjetil Lein sier det er på høy tid med et forbud.

Kjetil Lien, visepresident i NITO. Foto: NITO

– Hvert år blir folk skadet av fyrverkeri og små og store branner oppstår. Dette skjer selv om folk har blitt flinkere til å bruke beskyttelsesbriller og at det er forbudt å skyte opp raketter med styrepinner.

– Privat fyrverkeri bør forbys i byer og tettsteder, understreker han.

At folk blir skadet er Norges Blindeforbund godt kjent med. Hvert eneste år er det personer som skader øynene. De krever at det innføres et forbud.

KREVER FORBUD: Forbundsleder i Norges Blindeforbund, Terje André Olsen. Organisasjonen besluttet på landsmøtet i høst at de krever et forbud. Foto: Tom-Egil Jensen / Tom-Egil Jensen

– De siste ti årene har mer enn 100 personer fått øyeskade på grunn av fyrverkeri. Til tross for tiltak med økt fokus på bruk av vernebriller, forekommer det fortsatt mange skader, sier leder i Blindeforbundet Terje André Olsen.

Positive til droneshow

Olsen får støtte fra Siv Bremnes i Blindeforbundets avdeling i Nordland.

– Vi får dessverre nye medlemmer på grunn av fyrverkeri. Det er rundt 15 personer som hvert år mister synet helt eller delvis på grunn av fyrverkeri, sier hun og legger til:

Fra Intels droneshow i 2018. Foto: ANDERS MARTINSEN / UAS NORWAY

– Det er ikke en situasjon man ønsker å komme i: Det er helt sikkert.

Hun mener alternativer som droneshow er noe Norge burde vurdere.

– De siste årene er det kommet lasershow som jeg synes et bra alternativ. Jeg ønsker færre nyttårsskader og at dyrene får en fredelig nyttårsfeiring.

Anders Martinsen i UAS er ikke i tvil. Droner bør ta over himmelen.

– Like it or not, de lager ikke lyd.