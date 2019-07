Oterjakt ga liv til ærfuglene på Vega. – Alle ungene har overlevd i år

Erna Synnøve Nilsen er ærfuglvokter på Muddværet i UNESCOs verdensarvområde på Vega. Hun er en av fire som røkter ærfugl på øya. Det er langt hyggeligere å gjøre nettopp det i år.

Det er nemlig ingen røktere som har mista verken egg eller fugl til oteren .

Sånn har det ikke vært før. NRK Nordland har tidligere skrevet om hvordan oteren har herja på Vega

– Nå er sesongen over og jeg har bare en fugl igjen som ruger. Jeg har berga alle for oteren i år, forteller Nilsen.

Hun har riktignok sett oteren denne sommeren også, men ifølge Nilsen har han ikke vært oppe ved husene.

I mai i år ble fem otere skutt på Vega for å bevare bestanden av ærfugl.

Ingen problemer i år

Nilsen påpeker at hun ikke er noen motstander av oter i naturen. Hun tror grunnen til at den har gått på land etter mat, kan være at det er lite fisk for han å finne.

Hun har inntrykk av at folk tror de ønsker å utrydde oteren. Noe hun sier ikke stemmer. Nilsen sier at de kun vil holde borte den som går på land og tar fugl og egg.

Jan Robert Karlsen er jeger og grunneier på Muddvær på Vega.

Bildet viser de fem oterne som ble skutt på Vega i mai. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Han var selv med på å ta ut de fem oterne de hadde fått fellingstillatelse for. Han forteller også at det ikke har vært noe problem med oter denne sommeren.

– Det har ikke blitt tatt en eneste fugl. Det er jo oteren som har vært problemet, sier han.

Selv opplevde han å kun ha 20 av 110 fjærkledde igjen som rovdyret ikke fikk tak eller jaga i fjor. Han sier at de fuglene som blir tatt, er borte for alltid, og de som blir skremt eller jaga, ikke kommer tilbake på et par år.

Kan ta årevis å rette opp

Selv om de foreløpig har fått bukt med den sultne eggtyven, sier Erna Synnøve Nilsen at en stor skade allerede har skjedd. Og den er ikke enkel å rette opp.

– Det tar årevis å få opp bestanden igjen, så det tror jeg ikke blir mens jeg ennå holder på, sier hun.

Ærfuglen er spesielt utsatt for rovdyr siden den ruger på bakken. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Hun er likevel fornøyd med ærfugl-sesongen 2019 og syns den har vært veldig fin.

Vokteren ber om at turister og andre tar hensyn til at det er sårbare arter i området som lever i en skjør balanse. Hun er redd for at det skal bli slik at kun den sterkeste arten overlever og fremtiden til sjøfuglene.