I dag behandlet styret ved Helgelandssykehuset hvilke sykehus som skal legges ned og hvilke som skal bestå.

Det endte med et oppsiktsvekkende utfall; styret valgte nemlig å ikke lytte til hverken sykehusdirektøren eller ressursgruppas råd.

Syv av styremedlemmene valgte sin helt egen løsning, nemlig å gå for ett stort sykehus i Sandnessjøen og omegn.

Direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdóttir, blir intervjuet etter at resultatet var klart om hvor styret ville legge fremtidens sykehus på Helgeland. Foto: Ole Dalen

Dermed tar sykehusstriden nå en ny og uventet vending.

Direktør for Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdóttir, måtte bite i det sure eplet i dag. Likevel ser hun ikke på nedstemmingen av sitt forslag som noe nederlag.

– Jeg tenker at styret har kommet fram til konklusjon om hva de mener er det rette forslaget til Helse Nord, og det respekterer jeg.

– Ser du på dette som et nederlag?

– Jeg har ikke gått på et nederlag her. Jeg har kommet med tilrådning etter beste evne, men styret har tatt sin beslutning, sier hun rett etter styremøtet er over.

En syv år lang konflikt

Helgeland, regionen med 78.000 innbyggere har i dag tre sykehus. Disse ligger i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana.

Konflikten har gått på hvor et nytt sykehus skal ligge, og hvor mange sykehus som skal være igjen i Nordland etter prosessen er over.

Ekspertgruppen som ble satt ned for å finne ut hva som er best løsning, har to ganger pekt på Mo i Rana som det beste stedet for ett, stort sykehus.

Likevel ville sykehusdirektøren selv ha to sykehus, ett stort på Mo, og ett mindre sykehus i Sandnessjøen.

Nå har altså sykehusstyret gått imot begge partene, ved å si at det skal være ett stort sykehus i Sandnessjøen og omegn.

Fra dagens styremøte i Helgelandssykehuset. Foto: Ole Dalen / NRK

Og dette «omegn»-begrepet ble også et diskusjonstema under møtet i dag. Hva snakker man da om, egentlig?

Styreleder Dag Hårstad viste til 20 minutter. Og da altså hvordan Helse Nord har definert omegn som 20 minutters kjøreavstand fra Alstahaug rådhus (ekstern lenke til Rana Blad).

12 ordførere på Helgeland har tidligere gått sammen og ment at Tovåsen i Leirfjord faller innenfor «Sandnessjøen og omegn»-begrepet. Og at Leirfjord er et fornuftig sted å plassere sykehuset.

Hårstad henvendte seg til styremedlem Wenche Sætre Jørgensen fra Herøy, med spørsmål om hun støttet ordførernes syn.

– Jeg har ikke definert tomt. Omegnsbegrepet må vi diskutere senere, sa Jørgensen.

– Jeg tror Helse Nord har definert det for oss, svarte Hårstad.

– Det har de sikkert, men så vil konseptfasen også diskutere disse beliggenheten for tomtene i større grad, sa Jørgensen.

– Historisk vedtak

Styreleder i Helgelandssykehuset, Dag Hårstad, stemte for direktørens innstilling.

Han måtte se seg slått med syv stemmer mot fire. Likevel var han ved godt mot etter møtet var ferdig, og kaller vedtaket historisk.

– Det var en god dag, vi har endelig kommet videre etter syv år. Jeg er veldig fornøyd med at vi har kommet til en anbefaling til styret i helse nord. Etter en god diskusjon og gode fremlegg, selv om det ikke var et enstemmig vedtak.

Heller ikke han ville si at han hadde lidd et nederlag, og peker på at dagens vedtak har flere fordeler og ulemper.

– Fordelen er at man kan bygge på et godt, eksisterende miljø i Sandnessjøen. Sykehuset er plassert slik at det blir en brukbar reisevei, selv om det på akkurat dét punktet hadde blitt bedre med to sykehus.

– Du snakker om ulemper, hva er de?

– Nei, det vil jeg ikke ha fokus på nå. Nå må vi se fremover.

Styreleder Helgelandssykehuset, Dag Hårstad. Foto: Ole Dalen / NRK

Ikke overrasket ranaordfører

Ordfører i Rana, Geir Waage (Ap) var ikke spesielt fornøyd etter avstemningen. Han mener styreflertallet splitter Helgeland.

Waage mener at sykehusdirektørens innstilling alltid har vært den mest bærekraftige.

– Det er ikke så overraskende, for vi vet jo at sterke krefter i styret til Helgelandssykehuset har prøvd å ta tosykehusmodellen ut av videre utredninger. Det forslaget som er minst økonomisk bærekraftig er det som ble vedtatt i dag.

Waage sier at modellen med ett stort akuttsykehus i Mo i Rana og et mindre i Sandnessjøen er det beste forslaget, mens ensykehusmodell med ett stort i Mo i Rana var nummer to på listen.

Nå håper han at Helse Nord og statsråden kommer til å gjøre det han mener er bedre vurderinger fremover i prosessen.

12 ordførere på Helgeland gikk i midten av november ut og sa de ønsket et stort sykehus i Leirfjord. Her ser vi et oversiktsbilde fra Mosjøen, hvor en av ordførerne har sitt sete. Foto: Henrik Østensen Heldahl / NRK

– Det er fremdeles noen runder igjen på denne 10.000-meteren og både jeg og flere andre ranværinger kommer til å følge opp denne saken. Jeg har vanskelig for å tro at Nord-Norges tredje største by, Mo i Rana, ikke skal ha et fullverdig sykehus i fremtiden.

I en pressemelding torsdag ettermiddag sier Waage at de vil bruka tida godt for å mobilisere slik at man unngår, etter hans oppfatning, å «rasere tilbudet og kompetansen de ansatte i Mo i Rana har bygd opp».

– Det er helt uholdbart at Helgeland skal avspises med ett sykehus.

Fornøyd ordfører

Alstahaugordføreren fra Senterpartiet sier på sin side at han er veldig glad for vedtaket, og at de siste sju årene har vært enormt krevende.

– Hadde jeg kunnet ha stått på hender, så hadde jeg gjort det.

– Det har hengt over oss som en mørk sky i mange år, og jeg ser på dette som et lite steg videre til å lande en god spesialhelsetjeneste på Helgeland.

Talseth var bekymret etter innstillingen til sykehusdirektøren, og har troen på modellen som styret gikk inn for, med ett stort sykehus sør for Korgfjellet.

– Modellen som ble innstilt har jo blitt frarådet fra veldig mange hold, så dette kan vi bygge videre på.

Mannen som la fram forslaget, Paul Birger Torgnes, skjønner at man er skuffet i Rana, men mener løsningen man gikk for i dag er den beste.

– Rana har sykehus i dag og jeg håper de får et tilbud som totalt sett er like godt, sier han.

Denne videoen forklarer saken, enkelt og greit. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen forklarer saken, enkelt og greit.