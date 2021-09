Laksen hopper over vannoverflaten og speiler seg i sola, før den plasker ned i merden igjen.

Før trodde man at laksen sprellet på overflaten på grunn av stress. Lakselus fikk skylden.

Men i merden til selskapet Akvafuture i Brønnøysund finnes det ikke lakselus.

Siden 2016 har de produsert omtrent 20.000 tonn laks, uten et eneste lakselusutbrudd.

– Laksen hopper fordi den er en laks. Det er det laks gjør, sier forsker ved veterinærinstituttet, Arve Nilsen.

Tror ikke på lusefri bransje

Lakselus er en av de største utfordringene i laksenæringen. I regjeringens nye havbruksstrategi, er dyrevelferd sentralt.

Lusen skal bekjempes.

En av måtene å gjøre det på er å legge til rette for flere oppdrettsanlegg på land, eller det som kalles semi-lukkede anlegg til havs, står det i strategien.

Det er også foreslått å stille strengere miljøkrav for tildeling av konsesjoner.

For to uker siden gikk laksemilliardær Gustav Witzøe ut mot regjeringens planer om å endre tillatelsesordningen.

– Det går ikke an å mene noe om de nye planene. Null lus er umulig, sier han til IntraFish.

Men i Brønnøysund mener de at de har løst lakselusproblemet.

– Vi har jo vist at det er mulig. Han må gjerne komme på besøk, hvis han vil det, sier daglig leder i Akvafuture, Thomas Myrholt, om Witzøe sitt utspill.

Slik er forslaget til de nye miljøteknologitillatelsene Ekspandér faktaboks Det er objektive kriterier som skal ligge til grunn for tildelingene. Miljøkrav: 1) Null utslipp av egg og frittsvømmende stadier av lakselus.

2) Minimum 60 prosent oppsamling av slam.

3) Det vil også stilles krav til rømningssikkerhet I høringsbrevet kommer departementet til å foreslå to alternative tildelingsmetoder: Tillatelsene tildeles på auksjon etter en prekvalifiseringskonkurranse. Det andre alternativet er at det tildeles tillatelser til de beste konseptene i en innovasjonskonkurranse. Søker vil kunne oppnå innovasjonspoeng for løsninger som går ut over minimumskravene når det gjelder slam. Det vil også være mulig å få innovasjonspoeng for oppnåelse av andre forhåndssatte miljøkriterier, dette vil departementet komme tilbake til i høringsbrevet. Vederlaget for tillatelsene vil bli satt med utgangspunkt i auksjonsprisene som er oppnådd i forbindelse med ordinære kapasitetsjusteringer, men med et rimelig fradrag. Et annet spørsmål som vil bli vurdert nærmere er om tillatelsene bør tidsbegrenses eller ikke. Uavhengig av hvilken metode som blir brukt for tildeling, vil vilkårene følge tillatelsene. En oppdretter som bryter vilkårene som følger tillatelsene kan få reaksjoner i form av sanksjoner eller tilbaketrekning av tillatelsene. Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/peker-ut-ny-retning-for-miljovennlig-havbruk/id2868573/

– Vann fra dypet inneholder ikke lus

En tett merde er viktig for å forhindre lus. Enten det er snakk om glassfiber eller presenning.

Måten de gjør det på i Brønnøysund, er at vann pumpes inn i merden fra havets dyp. Når du kommer lenger ned enn 15 meter, så skal det ikke lenger finnes lakselus i vannet.

– Det er egentlig enkelt og supergenialt. Når du pumpe vannet opp i merden, så sirkulerer det rundt og går ut av sluken. Slik har du et system som er lusefritt året rundt, sier Arve Nilsen.

Nilsen jobber en dag i uken som forskningsleder for selskapet i Brønnøysund, i tillegg til sin vanlige jobb ved Veterinærinstituttet.

– Folk må sendes på kurs for å lære hvordan en lakselus ser ut. Det har ikke vært lakselus i anlegget på mange år, forteller han.

Akvafuture er et semilukket oppdrettsanlegg. Det ligger i havet, men har lukkede system. I motsetning til tradisjonelle oppdrettsanlegg som deler vann med havet utenfor.

– At lukkede anlegg så effektivt kan bidra til å løse det store luseproblemet bør være en god nyhet for hele næringen, tenker jeg.

Veterinær Arve Nilsen ved Veterinærinstituttet.

Fritatt vanlig krav fra Mattilsynet

Anlegget er så effektivt at Mattilsynet har innvilget Akvafuture sin søknad om å få dispensasjon fra kravet om telling av lakselus.

Det er nemlig ikke nødvendig. Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, mener det er gode nyheter.

– Nå har vi kommet dit at anlegg kan fritas fra vanlig lusetelling etter at de har vist at de kan drifte uten å få lus inn i anlegget. Dette viser hvordan ny teknologi kan bidra til å gjøre ting bedre både for oppdrettsfisken og villfisken.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Gustav Witzøe uten hell.